Protestbewegung Geislingens Partnerstadt ist Zentrum der Gelbwesten-Bewegung

Next

Nichts geht mehr: Gelbwesten auf der Route Centre Europe Atlantique in Montceau. Seit 14 Wochen wird auch in Geislingens Partnerstadt gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron protestiert. Dort ist der Widerstand ungebrochen. © Foto: Marie Claude Valabrègue

Geislingen / Michael Rahnefeld

Sie gehen nach wie vor Woche für Woche jeden Samstag auf die Straße – die Gelbwesten in Frankreich. In einigen Städten ist der Protest der „Mouvement des Gilets jaunes“, wie sich die Bewegung auf Französisch nennt, sehr gewalttätig, in anderen Städten doch eher besonnen.

Zentrum der Gelbwesten-Bewegung

Auch Geislingens Partnerstadt Monceau-les-Mines in Burgund, rund 400 Kilometer südöstlich von Paris, ist ein Zentrum der Gelbwesten-Bewegung. Dort ist unweit der Ausfahrt zur Nationalstraße schon seit 14 Wochen ein Camp eingerichtet, in dem die Gelbwesten zusammenkommen, um ihren Protest sichtbar zu machen.

Protest ist übergeschwappt

Entzündet hat sich der Aufstand in Frankreich an einer Preissteigerung für Kraftstoffe durch Steuererhöhungen. Zunächst wurden deshalb nur Kreisverkehre in ländlichen Gebieten blockiert. Doch längst ist der Protest übergeschwappt auf alle Unzufriedenen und von Präsident Marcron Enttäuschten. Für viele Franzosen wird der Zustand aber mittlerweile auch unerträglich, zumal beispielsweise teilweise der Einzelhandel unter den samstäglichen Aktionen leidet.

Marie Claude Valabrègue, die seit Jahren für Montceau die Partnerschaft mit Geislingen organisiert und am Leben hält, hat sich für die GEISLINGER ZEITUNG kundig gemacht, wie sich die Situation in ihrer Heimatstadt momentan darstellt.

Mehr zum Protest und der Situation in der Geislinger Partnerstadt lesen Sie in der Freitagsausgabe sowie im Vorabend-E-Paper.