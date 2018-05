Sicherheit Der Polizei fehlen sieben Kollegen

Geislingen / Ralf Heisele

Dem Polizeirevier in Geislingen fehlen sieben Beamte. Das gab Revierleiter Jens Rügner bekannt, als er am Donnerstagabend im Bad Überkinger Gemeinderat die Sicherheitslage in der Badgemeinde vorstellte. Die nicht besetzten Stellen würden sich derzeit noch nicht auf die Polizeipräsenz in Geislingen und den Umlandgemeinden auswirken. Die Unterbesetzung wird laut Rügner durch Überstunden und ein hohes Engagement ausgeglichen. Die meisten Polizisten des Reviers sind „auf der Straße tätig und wenn es klemmt, hilft auch das Führungspersonal aus.“ Doch der Revierleiter macht deutlich, dass „die Belastung im roten Bereich angekommen ist.“ Ob das seine Polizisten noch lange aushalten würden, kann Jens Rügner nicht versprechen. „Wir hoffen auf Verstärkung, vermutlich gibt es aber keine schnelle Lösung.“ Die Talsohle werde wohl erst in zwei oder drei Jahren durchschritten sein. So lange braucht es, bis junge Polizisten ausgebildet sind und in den Streifendienst kommen.

Im Polizeirevier Geislingen sowie den Polizeiposten in Deggingen, Kuchen und Böhmenkirch sind derzeit insgesamt 64 Mitarbeiter beschäftigt, davon 58 Polizisten. Durch viele Pensionierungen hat sich Mannschaft in den vergangenen Jahren deutlich verjüngt.

Bad Überkingen war die erste Station von Jens Rügners diesjähriger Tour durch die Gemeinden und Städte, die vom Polizeirevier Geislingen betreut werden. Am Mittwoch, 6. Juni, wird der Polizeioberrat im Geislinger Gemeinderat über die Sicherheitslage berichten.