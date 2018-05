Brauchtum Der Pfingstlümmel sammelt für guten Zweck

Schalkstetten. / Ernst Häge

Ganz ideal war der Pfingstsonntag für den Schalkstetter Pfingstlümmel nicht, leichter Regen begleitete die Dorfjugend schon am frühen Morgen bei ihrem Gang in den Wald, um Buchenlaub zu holen. Erst in der letzten Stunde des ,,Mautgangs“ hellte sich der Himmel auf. Das sorgte auch bei der Jugend für zufriedene Gesichter. Früher sammelten die ,,Pfingstlümmel“ nur Naturalien wie Eier. In der Gegenwart nimmt man in Schalkstetten nur noch Bares in Empfang, was auch darauf zurückzuführen ist, dass es im Ort kaum noch Bauern mit Hühnern gibt.

Beim Gang durch das Dorf stoppte das jugendliche Team den fließenden Straßenverkehr und bat die Autofahrer um eine Spende für krebskranke Kinder in Ulm. Der moderne Straßenraub, man könnte ihn auch Maut nennen, kam bei den Fahrzeuglenkern gut an. Darüber hinaus führten die Nachwuchsleute eine gezielte Haussammlung durch.

Waren es in den letzten Jahren an die sieben Jugendliche, die sich an diesem Brauch beteiligten, so zählte man beim Einkleiden des „Pfingstlümmels“ am Sonntag 15 junge Mitstreiter. Der Gang durch das Dorf begann erst nach dem Ende des Gottesdienstes. Mit Schellriemen und Opferbüchsen folgte eine ganze Fangemeinde dem „Pfingstlümmel“, und Letzterer wurde von zwei Feuerwehrleuten zur Sicherheit mit Signalfahnen begleitet. Dabei stellten die Sammler fest. Es hat nicht nur geklappert in der Opferbüchse, sondern auch leise geraschelt, also waren auch Scheine drin.

Der Pfingstlümmel hat seine Wurzeln in heidnischer Zeit und war ursprünglich ein Fruchtbarkeitsritual, mit dem das Ende des Winters und das Erwachen der Natur gefeiert wurde. Er gilt als Symbol für das Grüne und das Lebendige, sie sollen Gesundheit und Wachstum bedeuten. Derjenige der als „Pfingstlümmel“ verkleidet wird, soll auch groß und stark sein, um die schwere Last des Pfingstlümmels tragen zu können.

Die Einnahmen der Straßensammlung des Pfingstlümmels in Schalkstetten erbrachten 300 Euro für krebskranke Kinder in Ulm.