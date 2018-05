Kunst Der Mensch in seltsamen Situationen

Geislingen / Von Stefan Renner

Kerenskis Collage „Wann kommt die Flut?“ aus dem Jahr 2017 – benannt nach einem Song Joachim Witts – besticht durch ihre feine Farbigkeit und die vielschichtigen inhaltlichen und formalen Ebenen, die kunstvoll durchs Schneiden und Kleben entstanden sind. Im Hintergrund oben lässt sich das Wort Art ausmachen, weiter unten rechts dann eine Putzkraft, die hinter einer Welle steht und diese zugleich wegzuwischen scheint. Im Mittelgrund zeigen sich quallenartig auf- oder absteigende rötliche Astronauten an Schirmen hängend und vorne der sehnsüchtig diese und das Wort Art anblickende Mann, der von eben jener Welle umspült wird.

Er scheint ihren Fängen in aufstrebend gezierter Haltung entgleiten zu wollen oder von ihr mitgenommen zu werden. Aus- oder aufsteigen aus etwas, in dem andere nur bedingt stecken oder das von anderen achtlos, weil es für belanglos gehalten wird, weggewischt wird, scheint ein Thema zu sein.

Kerenski bediente sich hier vorgefundener und bereits konnotierter Bilder und erschuf aus ihnen eine neue Bildwelt voller Zitate und Verweise. So wurden hier eine Abbildung des wohl bekanntesten japanischen Kunstwerkes „Die große Welle vor Kanagawa“ von Hokusai und das frühere Logo der Art Basel verwendet und daraus eine seltsam poetische Szenerie entwickelt, die den Menschen, seine Kämpfe und auch Sehnsüchte in den Fokus rückt, denn er blickt ja auch sehnsüchtig auf das Wort Art, an dem Weltstädte und eine verklärte Zukunft hängen.

Nacktheit – keusch und verlegen

In eingeschränkter Farbpalette, als Halbfigur, ohne Utensilien und im unbestimmten Raum, so lässt Sibylle Will uns die Figur auf ihrer Arbeit „Intro 3“ aus dem Jahr 2017 entgegentreten. Nichts lenkt ab von ihrer Haltung, ihrem gesenkten Blick, ihrem stummen Gebaren, ihrem scheuen Halt-Suchen im Format.

Sie könnte überall so stehen. Nicht in gestellter lustvoll aufreizender Anbiederung präsentiert die Figur sich – so wie wir sie aus den Medien kennen, die mit der Direktheit von „Sex sells everything!“ operieren – sondern eher keusch, eher verlegen. Ihre Nacktheit wirkt nicht verführerisch. Das in den Medien allgegenwärtige Lachen fehlt. So begegnet sie einem und scheint einen dabei nicht anzusehen, sondern dem Blickkontakt mit dem Betrachter auszuweichen.

Gerade dadurch kommt es aber zum Kontakt mit dem Betrachter, denn die Figur auf dem Bild muss den Betrachter und dessen Blicke wahrgenommen haben – seltsam! So tritt sie in einen Dialog mit ihm; dabei spielt weniger ihre Nacktheit eine Rolle, als die sich an ihrer Haltung und ihrem Gesichtsausdruck festmachen lassende innerliche Bewegtheit, die auch durch sich öffnende Arme und einen gesenkten Blick charakterisiert ist.

Das ist ein anderes Frauenbild als das oft medial vermittelte; eines, das gegen Klischees gesetzt wird, oder aber eines, das andere Frauenbilder aufgreift. Ihre Haut scheint in Auflösung begriffen zu sein, ihrer Anmut scheint dies keinen Abbruch zu tun. Auch für die Jugend scheint das existentialistische Prinzip des Seins zum Tode zu gelten, dem man offensichtlich nur mit Haltung und Fassung zu begegnen vermag.

Figuren im Farbnebel

„Warnlied“ aus dem Jahr 2018 von Nadine Lindenthal zeigt eine völlig andere Situation. Aus malerisch entwickelten Farbwolken, Farbgeflechten, -flächen und -gespinsten schälen sich Figuren in seltsamen Verhältnissen heraus: Eine große, beobachtende Figur befindet sich am rechten Bildrand. Von ihr sieht man nur das Gesicht; direkt vor ihr, deutlich kleiner, befinden sich aktiv handelnde männliche Figuren.

Die Figuren und der Farbnebel wurden malerisch reich und in weit aufgespannten Kalt-Warm- und Komplementär-Kontrasten und feinen Farbabstufungen entwickelt. Die Konkretisierungen kommen über Verdichtungen zustande. Doch bleiben die Figuren farblich und malerisch ins Gewölk eingebunden.

So wird eine Beziehung zwischen dem Umraum und den Figuren erzeugt. Ergänzt wird die Bildwelt noch um seltsame malerische Erfindungen, etwa solche, die an Spannseile oder Leitern erinnern.

In diesen hängen die kleinen Figuren und mit diesen Elementen haben sie zu tun und zwar in Form sinnloser Tätigkeiten: das Auf und Ab im Gestell der Leiter, das wenig Halt verspricht und zu wenig führt, das gummiartige Gehalten-Werden und Gebunden-Sein an etwas, dem man eigentlich entfliehen möchte – all das scheint zu einem gewaltigen Bild zusammengezogen worden zu sein.

Und dann ist da noch die stumme Beobachterin, die wohl helfen und eingreifen könnte, jedoch nichts zu unternehmen scheint – wem das Warnlied gilt, bleibt offen, ob sie es anstimmt, ebenfalls. Formal wird hier ein Weg beschritten, der Abstraktes an realistisch Erscheinendes koppelt. Damit werden an sich Aspekte miteinander verbunden, die zunächst nichts miteinander zu tun haben, hier aber etwas miteinander zu tun bekommen.

In all den Bildern steht im Zentrum der Mensch, der Dinge erlebt, durchlebt und dabei auf- oder untergeht; es geht ums Aufgreifen von Phänomenen, die am Menschen hängen und die sich sprachlich allenfalls als Abstrakta ausdrücken lassen. Diese erfahren hier konsequente Umsetzungen, die zugleich anregende und inspirierende Statements sind.

Info Die Ausstellung zum Thema: Mensch! mit Arbeiten von Boris Kerenski, Nadine Lindenthal, Sibylle Will, Arthur Goldgräbe und Hartmut Väth ist noch bis zum 3. Juni in der Galerie im Alten Bau in Geislingen zu sehen.