Die Pegel der Fils und ihrer Zuflüsse steigen bedrohlich an. In Bad Überkingen sollen Autobesitzer vorsorglich Tiefgaragen räumen, in Bad Ditzenbach und Hausen stehen Teile der Sportplätze unter Wasser.

In Alarmbereitschaft befanden sich die Feuerwehren im Oberen Filstal, Geislingen und dem Umland ab dem frühen Dienstagabend: Denn die starken Regenfälle der vergangenen Tage ließen die Pegel der Fils und ihrer Zuflüsse bedrohlich stark anschwellen.

In Bad Überkingen schauten Bürgermeister Matthias Heim und Feuerwehrkommandant Michael Baumeister mit Sorge auf den Fluss. Dort überschritt die Fils am Dienstagabend die zweijährige Hochwassermarke, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen würden jedoch ihren Zweck bestens erfüllen. Am frühen empfahl die Gemeindeverwaltung den Inhabern von Tiefgaragenstellplätzen, diese zu räumen.

Gefahrenstufe 3 in Bad Überkingen

Im Teilort Hausen wurde der Sportplatz teilweise überflutet. Um 19.20 Uhr wurde die Hochwasseralarm-Stufe 3 ausgerufen. Feuerwehr, Verwaltung und Bauhof sind im Einsatz.

In Bad Ditzenbach und Gosbach fuhr die Feuerwehr Patrouille und kontrollierte zunächst die Pegelstände von Fils, Ditz und Gos. In Gosbach trat die Fils bereits über die Ufer und überschwemmte Teile des Sportplatzes. Zu später Stunde füllten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Magazin Sandsäcke.

In Geislingen stieg laut Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg der Pegel der Eyb von etwa 30 Zentimetern am Samstag auf knapp einen Meter am Dienstagabend. Die Fils stieg auf etwa 180 Zentimeter an, am Samstag waren es laut der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg etwa 50 Zentimeter.