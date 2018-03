IT-Sicherheit Denn ohne Strom geht nichts

Geislingen / swp

Das Albwerk gehört zu den ersten Energieversorgungsunternehmen bundesweit, die eine Zertifizierung für sein Informationssicherheits-Managementsystem, kurz ISMS, erhalten haben.

Die Digitalisierung führt zu einer voranschreitenden IT-Durchdringung und Vernetzung praktisch aller Lebensbereiche. „Gerade in der Energiewirtschaft eröffnet die intelligente Ver­­-

knüpf­ung von Daten und technischen Geräten vielseitige Möglichkeiten“, erklärt Albwerk-Chef Hubert Rinklin. Intelligente Stromnetze, die Smart Grids, und intelligente Stromzähler, so genannte Smart Meter, seien beispielsweise für das Gelingen der Energiewende von besonderer Bedeutung. Dabei dürfe allerdings nicht vergessen werden, dass damit auch ein Zuwachs an potenziellen Sicherheitsrisiken einhergehe: „Je mehr IT im Einsatz ist, desto abhängiger machen wir uns von diesen Technologien und desto wichtiger ist es, dass wir kontinuierlich Maßnahmen ergreifen, um unsere Systeme zu schützen“, erklärt der Albwerk-Chef.

„Das hat auch der Gesetzgeber erkannt“, ergänzt Jürgen Fritz, Leiter der IT und IT-Sicherheitsbeauftragter im Albwerk, der mit seinen Kollegen Andreas Unzeitig und Jürgen Eisele beim Albwerk für die Umsetzung des ISMS zuständig ist. „Als Stromnetzbetreiber gilt das Albwerk als Betreiber „kritischer Infrastruktur“ und ist im Rahmen des IT-Sicherheitsgesetzes verpflichtet, seine Systeme vor Ausfällen oder Angriffen von außen, beispielsweise durch Hacker, höhere Gewalt oder Sabotage, effektiv zu schützen.“ Denn ohne Strom geht heutzutage nichts mehr. Ein länger andauernder, flächendeckender Stromausfall hätte gravierende Folgen, wie man sich gut vorstellen kann.

Mit der Etablierung des ISMS hat sich das Albwerk zwei Jahre lang befasst. Von Datenverschlüsselung, Netzwerksegmentierung, Backup und Firewalls bis hin zu Schließanlagen und Videoüberwachungssystemen von elektrischen Anlagen kam alles auf den Prüfstand. Als Folge wurden sicherheitstechnische und bauliche Maßnahmen durchgeführt. Alle Prozesse und Infrastrukturen wurden detailliert einer Risikobetrachtung unterzogen und dokumentiert. Im Januar gab’s das Zertifikat, freut sich Jürgen Fritz.