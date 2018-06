Geislingen Dee-Citylauf fest in Geislinger Siegerhand

Geislingen / eis

Thorben Dietz und Julia Laub heißen die Sieger des Geislinger Dee-Citylaufs. Für beide war es ein Heimspiel.

Frühlingsfest in Altenstadt und Dee-Citylauf in der Oberen Stadt: Die Kombination hat gepasst. Beide Veranstaltungen, die sich – vornehm gesagt – nicht immer über bestes Wetter freuen dürfen, waren am Freitagabend von der strahlenden Abendsonne beschienen. Strahlend: Das trifft auch auf die Sieger des 10-Kilometer-Hauptlaufs zu. Da trugen sich erstmals Thorben Dietz und Julia Laub in die Siegerlisten ein. Dietz, einer von Deutschlands besten Langstreckenläufern und seit vergangenem Jahr sportlich bei der TG Geislingen beheimatet, hatte am Ende 32:05 Minuten auf der Anzeige stehen. Der Dorstener ist nach langer Verletzungspause erst seit zwei Wochen wieder im Lauftraining. Laub, eine waschechte Geislingerin im Dienste des SV Mergelstetten, machte sich mit ihrem Sieg in 38:26 Minuten selbst das größte Geschenk: Sie feierte ihren 26. Geburtstag.

Mehr lesen Sie am Montag im E-Paper und in der gedruckten Ausgabe der GEISLINGER ZEITUNG