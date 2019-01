Persönliches Das neue Leitungsteam der GZ stellt sich vor

Geislingen / SWP

Zum neuen Jahr gibt es in der GZ-Redaktion Veränderungen: Wie bereits berichtet, hat sich der bisherige Redaktionsleiter Michael Rahnefeld nach fast 34 GZ-Redaktionsjahren in den wohlverdienten Ruhestand „auf Raten“ verabschiedet.

Das neue Leitungsteam mit ­Kathrin Bulling als Redaktions­leiterin und Ilja Siegemund als ihrem Stellvertreter ist für Sie, liebe GZ-Leser wohlbekannt: Seit sieben Jahren gehört „kat“ zum Team der GEISLINGER ZEITUNG und arbeitete seither in der Stadtredaktion, kümmerte sich also um die Berichterstattung über die Stadt Geislingen sowie um Kreisthemen. Im Frühjahr 2017 hat Kathrin Bulling die stellvertretende Redaktionsleitung übernommen.

Die 37-Jährige stammt aus dem Landkreis Göppingen: Sie ist im Mittleren Filstal aufgewachsen, hat in Donzdorf am Rechberg-Gymnasium ihr Abitur gemacht und war während ihres Studiums (Germanistik und Geschichte in Stuttgart und Tübingen) acht Jahre lang feste freie Mitarbeiterin der NWZ sowie – gelegentlich – auch der GZ. Nach dem Volontariat beim Schwäbischen Tagblatt in Tübingen kehrte sie in den Landkreis zurück und arbeitete zunächst ein Jahr in Göppingen als Redakteurin der Neuen Anzeigen- und Kommunalblatt GmbH der SWP, bevor sie nach Geislingen kam. Während der vergangenen Jahre betreute sie die GZ-Weihnachtsaktion und das Bildungsprojekt „Wir lesen“, konzipierte Porträt- und Reportage­serien und entwickelte die einmal wöchentlich erscheinenden Schul- und Hochschulseiten. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und fühle mich von meinen tollen und engagierten Kollegen schon jetzt sehr gut unterstützt“, sagt sie.

Den Blick von außen bringt Ilja Siegemund (Kürzel „isi“) in den Redaktionsalltag mit. Seit Oktober 2017 gehört der 34-Jährige dem Redaktions-Team der GZ an und begleitet journalistisch mit großer Freude das Geschehen vor allem im Filstal in den Geislinger Umlandgemeinden. Bevor er zur GZ wechselte, war „isi“ sechs Jahre lang als Redakteur bei der Schwäbischen Zeitung in Laichingen tätig und berichtete dort über die Ereignisse auf der Alb – nicht nur in der gedruckten Zeitung, sondern auch online mit Fotos und Videos. Zuvor arbeitete er als Redakteur bei der „Grünen Woche“ in Stuttgart. Sein Volontariat hatte Ilja Siegemund beim Kreisboten in Weilheim/Oberbayern und in Garmisch-Partenkirchen absolviert. Weitere journalistische Stationen des gebürtigen Brandenburgers waren in Bayern beim Starnberger Merkur, beim Kreisboten in Starnberg und bei der Lokalausgabe Gauting des Münchner Merkur.

Seine Wahlheimat hat der 34-Jährige schon vor vielen Jahren in Bad Ditzenbach gefunden, wo er mit seiner Ehefrau Heike Siegemund (sie volontierte einst bei der GEISLINGER ZEITUNG und schreibt mittlerweile wieder als freie Mitarbeiterin für die GZ) und seiner drei Jahre alten Tochter lebt. Die Region hat er in dieser Zeit kennen- und lieben gelernt. Die Zeitung, ob gedruckt oder digital, stellt für ihn ein unverzichtbares Medium dar, das die Menschen vor Ort über das Geschehen in ihrer Heimat informiert.

Die GZ will Ihnen, liebe Leser, in der Informationsflut der digitalen Welt verlässlich fundierte und gut recherchierte Texte aus Geislingen und dem Umland liefern und aktuelle Entwicklungen begleiten und einordnen. „Als Journalisten tragen wir eine große Verantwortung, denn es ist unsere Aufgabe, stets umfassend, ausgewogen und neutral zu berichten“, sagt Kathrin Bulling. „Dieser Verantwortung wollen wir gerecht werden, indem wir unsere Standards regelmäßig überprüfen. Wir schreiben für Sie, liebe GZ-Leser, weshalb uns Ihre Meinung wichtig ist. Zögern Sie nicht, sich bei Fragen und Wünschen, Kritik und, gern, auch Lob an uns zu wenden. Wir freuen uns über jede ernst gemeinte Dialogbereitschaft.“