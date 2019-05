Im Geislinger Gloria Kino läuft an diesem Wochenende der Action-Hit „John Wick: Kapitel 3“ an.

Kultstar Keanu Reeves ist wieder John Wick - Kinostart in Geislingen am 23. Mai. Will Smith ist ebenfalls wieder auf der großen Leinwand zu sehen - im Remake des großen Disney-Klassikers „Aladdin“

Kinostart in Gloria Kino

John Wick: Kapitel 3

Donnerstag und Freitag: 17.15 und 20 Uhr

Samstag: 17.15, 20 und 22.30 Uhr

Sonntag bis Mittwoch: 17.15 und 20 Uhr

Aladdin

Donnerstag und Freitag: 16.45 und 19.45 Uhr

Samstag: 14, 16.45, 19.45 und 22.45 Uhr

Sonntag: 14, 16.45 und 19.45 Uhr

Montag bis Mittwoch: 16.45 und 19.45 Uhr.

Im Geislinger Kino sind nicht nur die großen Blockbuster zu sehen, sondern auch viele besondere Genre-Perlen, die meist in Zusammenarbeit mit Vereinen gezeigt werden.

Kirchenkino im Gloria:

Das letzte Mahl

In Zusammenarbeit mit Evang. und Kath. Erwachsenenbildung Geislingen

Montag, 27. Mai, 20 Uhr.

Anime Night:

Mirai – Das Mädchen aus der Zukunft

Dienstag, 28. Mai: 20 Uhr