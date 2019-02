Geislingen / GZ

Lust auf Kino am Wochenende? Diese Filme starten an diesem Wochenende (ab 22. Februar) in Geislingen:

Neu im Programm

Die Schneekönigin: Im Spiegelland

Wann läuft der Film?

Freitag: 15.15 Uhr

Samstag und Sonntag: 13.15 und 15.15 Uhr

Montag bis Mittwoch: 15.15 Uhr

Zur Oscarverleihung 2019:

Bohemian Rhapsody

Samstag: 20 Uhr

A Star Is Born

Freitag: 20 Uhr

Vorpremiere:

Hard Powder

Mittwoch, 27. Feburar: 20 Uhr

Anime Night:

Love, Chunibyo & Other Delusions! Take On Me

Dienstag: 20 Uhr

Sondervorstellung:

Fatima, das letzte Geheimnis

Montag: 19 Uhr