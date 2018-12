Kirche Das Kind in der Krippe ist mehr

Geislingen / Von Michael Rahnefeld

Zumindest an Heiligabend und dem Weihnachtsfest sind die Gotteshäuser in und rund um Geislingen noch voll. Ein Zeichen dafür, dass die Frohe Botschaft die Menschen doch noch erreicht. Weihnacht macht die Hoffnung stark, durchbricht Ängste und Zweifel, stärkt den Glauben an das Gute und hilft die Dunkelheit zu besiegen, machte der katholische Dekan Martin Ehrler in seinen Predigten in Sankt Maria und Sankt Johannes deutlich. Bei Weihnacht gehe es nicht nur um das kleine Kind in der Krippe, es gehe um weit mehr. Mit dem Kind trete das ewige Licht in unser Leben. Und sein evangelischer Amtsbruder Martin Elsässer erinnerte: Wer am Christfest diesem einen Kind begegnet, der schaut Gott ins Herz und weiß dann, warum wir noch Zuversicht in uns tragen können. Der evangelische Pfarrer Dietrich Crüsemann sprach in der Stadtkirche bei der Christmette an Heiligabend vom Kind, das zum Fixstern werde, zur leuchtenden Orientierung, wenn alles dunkel wird.

Sein Kollege Jörg Beißwenger sagte in seiner Predigt an Heiligabend in Eybach und Stötten, dass Gottes Du in die Welt kommt und aus einer Weh-Nacht unsere Weihnacht macht. Von einem lebendigen, nahbaren Gott, der schlicht und einfach handelt, sprach Pfarrer Matthias Ebinger in der evangelischen Jakobus Kirche zu Kuchen.

„Was ist Weihnachten“, fragte der evangelische Pfarrer Georg Braunmüller an Heiligabend in Hausen und Unterböhringen und gab die Antwort. Es sei die Hoffnung auf Veränderung, die Sehnsucht nach Frieden und Liebe, die Hoffnung, die wie ein Licht aufleuchte. Das Licht stellte auch Pfarrer Dr. Tobias Kaiser in der Martinskirche in den Mittelpunkt seiner Predigt. Dekanin i.R. Gerlinde Hühn, die an Heiligabend um 22 Uhr ebenfalls in der Martinskirche predigte, sprach vom Himmel auf Erden, den man nicht mit äußeren Augen sehen könne. An der Krippe, da finde das Herz Antwort, sagte Hühn und ergänzt: „Es begreift Weihnachten ‚von innen’. Das Auge sieht das Kind, nur ein Kind, ein Baby, wie es viele auf der Welt gibt. Und dennoch sieht das Herz in ihm das Geheimnis Gottes.“ Pfarrerin Michaela Köger hielt in der Ulrichskirche in Süßen fest, dass Weihnachten zu unserem Lieblingsfest geworden ist, weil uns das Geschehen von Bethlehem anzieht und tief in uns die Sehnsucht nach Geborgenheit, Heil und Heilung weckt. „Wir erkennen in diesem schutzlosen, kleinen Kind uns selbst mit unserer Verletzlichkeit und zugleich spüren wir, dieses Kind will uns Anteil geben an diesem göttlichen Heilsgeschehen.“ Das Kind erscheine so zerbrechlich und klein, aber dennoch könne es unsere Zerbrechlichkeit auffangen.

In etlichen Kirchengemeinden wurde nach den Metten und Gottesdiensten das Friedenslicht aus Bethlehem (wir berichteten) weitergegeben, das die Gläubigen dann nach Hause tragen konnten.