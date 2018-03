Theater im Sägewerk Grau ist das Auge Draculas

Geislingen / Von Heike Siegemund

Immanuel Grau spielt Renfield, der ein Untoter werden will. Es ist die erste große Rolle für den 21-Jährigen.

Er sehnt sich danach, ein Untoter zu werden und würde alles dafür tun, dass Dracula, sein „Meister“, ihn zu sich ruft und in einen Vampir verwandelt: Renfield ist vom Blutkonsum besessen und verspeist lebende Tiere wie Fliegen und Spinnen, die er in kleinen Schachteln bei sich trägt und als seine Spielgefährten bezeichnet. Er ist das Auge und Schoßhündchen Draculas, wie sich Dean Mihaljev vom Theater im Sägewerk ausdrückt. Dracula hat Besitz von seinem Geist ergriffen – die Folge: Renfield ist verrückt geworden. In London wird er in eine Irrenanstalt eingewiesen und sitzt hinter Gittern.

Diesen Verrückten im Musical „Dracula“ zu spielen, ist auch ein bisschen eklig, weiß Immanuel Grau. Vor allem aber ist es eine Herausforderung. „Ich muss verrückt sein und kann mich insofern austoben, aber es muss trotzdem noch glaubwürdig rüberkommen“, sagt der 21-Jährige aus Wernau im Kreis Esslingen. Der junge Mann nimmt diese Herausforderung gerne an – ist er doch begeistert von dieser Rolle, die er selbst als seine erste große betrachtet. „Immanuel hat Spaß am Grotesken und keine Angst davor, skurrile Dinge zu tun“, erklärt Torsten Moll, warum er ihn für diese Rolle für prädestiniert hält.

Beeindruckende Gesangshöhe

Außerdem besteche der junge Mann durch seine Gesangshöhe, die nicht jeder erreicht, ergänzt Dean Mihaljev. Dies sei besonders wichtig für den Solo-Song „Das Lied vom Meister“, den Immanuel Grau in „Dracula“ präsentiert.

Seit Februar 2017 absolviert Grau an der „New Stage Company“ von Moll und Mihaljev eine dreijährige Ausbildung zum Musicaldarsteller. Diese Ausbildung, zu der Gesangs-, Tanz- und Theorieunterricht zählt, hat es in sich und verlangt den Absolventen alles ab. „Das Training ist hart. Vor allem beim Ballett stoße ich oft an meine Grenzen“, erzählt Immanuel Grau. Doch über diese Grenzen müsse man hinaus, denn mit einer Durchschnitts-Leistung komme man nicht weiter.

Dass er aber durchaus immer weiter kommt, hat der Wernauer bereits im vergangenen Jahr bei der Musicalproduktion „Anatev­ca“ des Theaters im Sägewerk bewiesen, an der er als Fedja mitwirkte. Jetzt in „Dracula“ konnte er eine der Hauptrollen ergattern und darf Seite an Seite mit den internationalen Stars spielen, die Moll und Mihaljev für die Produktion gewinnen konnten. Damit wird ein Traum wahr für Immanuel Grau. Schon sehr früh war für ihn klar, welchen beruflichen Weg er einmal einschlagen möchte. Bereits im Kindergartenalter spielte das Singen eine große Rolle für ihn. „Im Kindergarten hieß es immer: ,Wenn er singt, ist er glücklich‘“, erzählt der 21-Jährige. Als Kind sprach er die Darsteller von Filmen nach oder die Stimmen aus Hörspielkassetten. In der Schule sang er immer im Chor mit und gehörte der Theater-AG an. Er tanzte an einer Tanzschule und in einer Hip-Hop-Gruppe.

Darsteller im Kindermusical

Im Alter von 13 Jahren wirkte er erstmals an Kindermusicals mit. Berufs-Tests an der Schule ergaben für Immanuel Grau stets dasselbe Ergebnis: Musicaldarsteller. Und so beschloss er schließlich, nach dem Abi die Ausbildung in Geislingen zu beginnen.

Dazu kam er übrigens, als er davon erfuhr, dass für „Anatevca“ Laiendarsteller gesucht wurden. „Die Freundin meiner Mutter hatte davon in der Zeitung gelesen. Ich habe mich beworben und vorgesungen.“ Dabei fiel Moll und Mihaljev das Talent des jungen Sängers sofort auf und sie fragten ihn, ob er sich für eine Ausbildung interessiere, erinnert sich Immanuel Grau an die glückliche Fügung. „Es war Zufall, dass ich hier gelandet bin.“

„Es heißt oft, dass man als Musicaldarsteller kein Geld verdienen kann“, sagt Immanuel Grau. Doch von solchen Aussagen lässt er sich nicht abhalten. Der Gesang, der Tanz, das Schauspiel seien „sehr erfüllend“, betont er. Was die Zukunft anbelangt, würde Immanuel Grau „wahnsinnig gern“ am Broadway und im West End spielen. Um das zu erreichen, brauche es Biss und Ehrgeiz.

Doch zunächst steht für den 21-Jährigen die Rolle des Renfield auf dem Programm – und dafür ist auch eine äußerliche Veränderung notwendig: Seit September lässt er sich die Haare wachsen. Außerdem muss er eine Lockenpracht haben. „Er hatte die Wahl: eine Perücke tragen, sich vor jeder Show stundenlang Locken eindrehen oder sich eine Dauerwelle machen lassen“, zählt Mihaljev schmunzelnd auf. „Wir haben uns gemeinsam für die Dauerwelle entschieden.“ Immanuel Grau nimmt’s gelassen und sagt augenzwinkernd: „Als Musical­darsteller muss man eben auch Opfer bringen.“