Göppingen Ältestes Handwerk der Welt noch immer wichtig

Göppingen / Von Patricia Jeanette Moser

Die Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik braucht Köpfchen und Muskelkraft zugleich. Bei Bader in Göppingen sind vom Hauptschüler bis Abiturienten alle willkommen.

Seit Dezember 2017 ist Adrian Holland (24) ausgebildeter Gerber. Eigentlich war es seine Mutter, die ihn zu dieser Berufswahl angeregt hat. Nach ein paar Semestern Chemie-Studiums entschied er sich für den Ausbildungsberuf der Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik. Gerade dies machte ihn für die Firma Bader in Göppingen interessant.

Bei der Frage, was muss ein Gerber können, lautet die Antwort schnell: Chemie und Mathematik. Gleichzeitig setzt der Beruf des Gerbers auch eine gute körperliche Konstitution voraus. „Säcke mit Chemikalien wiegen gerne mal bis zu 25 Kilo, die es zu stemmen gilt“, weiß Adrian Holland aus der Praxis zu berichten. Zirka 60 Arbeitsprozesse führen von der Rohhaut bis zum Endprodukt. Dies setzt Kraft voraus.

Adrian Holland bringt die geistigen und körperlichen Voraussetzungen mit, um im Ledergewerbe zu arbeiten. Nach abgeschlossener Ausbildung ist sein nächstes Ziel der Chemiemeister. Die Fortbildung erfolgt nebenberuflich und dauert knapp zweieinhalb Jahre. „Feel the difference“, spüre den Unterschied, heißt es auf einem Werbeflyer der Firma Bader in der Metzgerstraße 32 bis 34 in Göppingen. Fast alle namhaften Hersteller in der Automobilindustrie vertrauen auf Premium-Leder von Bader. So gehören zu den Kunden die ganz großen Namen der Autoindustrie wie beispielsweise Audi, BMW, Daimler, Porsche und Opel, aber auch Toyota, GM, Renault und Peugeot. Selbst im exklusiven Maybach sitzt man auf Bader-Leder, lässt die Firma wissen.

Auch wenn nicht jeder jemals diese „sinnliche“ Erfahrung machen wird, ein Gerber ist Teil des Prozesses hin zum exklusiven Luxus-Produkt. Bader als Arbeitgeber dieses Naturprodukts hat seinen Stammsitz und das Entwicklungszentrum am Gründungsort in Göppingen. Niederlassungen mit 5300 Mitarbeitern befinden sich weltweit an Standorten wie USA, Mexiko, Uruguay, Polen, Ukraine, Süd-Afrika, Thailand, China und Japan.

Diese Internationalität kommt dem Mitarbeiter bei Bader, unter anderem auch dem Gerber, zugute. Adrian Holland war während seiner Ausbildung für acht Wochen in Mexiko. „Wir investieren in junge Menschen“, so bestätigt Ullrich Eggler, Personalleiter bei Bader Göppingen. Ausbildungsinteressenten müssen bei Bader erst ein Praktikum machen. Der Beruf des Gerbers wird von Adrian Holland als das älteste Gewerbe der Welt bezeichnet. Er verweist dabei auf die historische Bedeutung des Berufes, die heute noch in der Vorstellung der Menschen verankert ist. Daher ist bekannt, dass mit Rohhäuten und mit viel Wasser gearbeitet wird und dies auch mit Gerüchen verbunden ist. „Daran muss man sich zunächst gewöhnen“, so Ullrich Eggler. Ein Praktikum schafft da schnell Klarheit. Beim Vorstellungsgespräch dürfen sich vom Hauptschüler bis zum Abiturienten alle gleichermaßen einfinden. Bader bietet entsprechend sieben Ausbildungsberufe an, darunter auch der kaufmännische Bereich oder der Beruf als Anlagen- und Maschinenführer. Der Einsatz national und international steht teilweise offen. Adrian Holland brachte das Verständnis für Chemie mit, aber auch Naturverständnis und das Interesse an einer komplexen Technologie. Er hat das gute Farbverständnis und ein „Auge“ für die Merkmale der Haut, die zu bearbeiten ist. Darüber hinaus ist das Gefühl für die Lederbeschaffenheit, die Haptik der unterschiedlichen Leder wichtig, kann er bestätigen.

Adrian Holland durfte im ersten Ausbildungsjahr den ganzen Betrieb kennenlernen und überall hineinschauen. „Mir gefiel, dass ich gleich in viele Prozesse mit einbezogen wurde und keinesfalls nur Zaungast war“, sagt der heutige Gerber. Die weiteren Ausbildungsgänge führten ihn in die Wasserwerkstatt, in die „Äscherei“, wo die Enthaarung der Häute mit Kalk (früher mit Asche, deshalb Äscherei) stattfindet. Dies geschieht mithilfe von Kalk und der muss in der Gerberei wieder entfernt werden, „sonst wird das Leder steinhart“, erklärt Holland.

Die Färberei, die Trocknung und Sortierung lernt der Gerber im zweiten Ausbildungsjahr. Im dritten geht es in die „Zurichtung“, wo das Leder die endgültige Farbe, Griff und Weichheit erfährt. Die Appretur, der Schutz des Leders, steht dann am Schluss. Jeder Gerber fertigt zum Ende der Ausbildung ein eigenes Werks­stück an. Adrian Holland fertigte ein besonderes Kissen mit Perforationen.

„Bader fordert und fördert seine Auszubildenden“, so Personalleiter Ullrich Eggeler. Ein mehrtägiger Ausflug während der Ausbildung gehört genauso dazu wie eine soziale Woche in einer Einrichtung seiner Wahl. Soziale Kompetenz macht die Azubis fit für den Umgang mit anderen Kulturen und anderen sozialen Verhältnissen, zum Beispiel bei einem Auslandsaufenthalt. Fortbildungen und sogar ein Fahrsicherheitstraining bietet Bader seinen Azubis an. „Mir machte das alles großen Spaß“, berichtet Adrian Holland.

Bader entwickelte sich von der kleinen Schuhledergerberei über die Produktion von Möbelleder zu einem der international führenden Hersteller von Premium-Leder für die Automobilindustrie, auf dessen Herstellung man sich ab Mitte der 1980er Jahre nach und nach spezialisierte. Eine Ausbildung als Gerber bei Bader Göppingen bietet die Möglichkeit der Teilhabe an Tradition und Innovation im Hinblick auf ein exklusives Endprodukt.

Info Standort der Ausbildung zum Gerber bei Bader im ersten und zweiten Ausbildungsjahr in 89335 Ichenhausen, im dritten Ausbildungsjahr in Göppingen. Berufsschule in Reutlingen. Neben einem attraktiven Ausbildungslohn unterstützt Bader bei der Wohnungssuche auch finanziell. Bewerbungen sind zu richten an: personal@bader-leather.com