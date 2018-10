Ehrenamt Damit die Ideen sprudeln

Geislingen / Claudia Burst

Neuen Schwung will Simone Zwicker den beiden Diakonie-Projekten Kaffeehaus und Café Welcome in Geislingen verleihen. Aus diesem Grund findet am kommenden Samstag, 27. Oktober, im Hotel Ochsen in Merklingen von 9.30 Uhr bis etwa 16 Uhr eine Zukunftswerkstatt statt. „Ich hoffe, dass da viele Leute kommen. Die jetzigen Ehrenamtlichen ganz besonders, aber auch gerne andere, die sich vorstellen können, sich in Zukunft auf irgendeine Art ehrenamtlich in unseren Räumlichkeiten zu engagieren“, erläutert die Geschäftsführerin der Diakonischen Bezirksstelle in Geislingen.

Das Kaffeehaus der Diakonie in der Moltkestraße 27 wurde 2003 gegründet. Es ist seitdem ein Ort der Begegnung, in dem Menschen mit wenig Geld Kaffeespezialitäten für weniger als einen Euro bekommen, darüber hinaus Kuchen, Brezeln oder Suppe. Diese Cafégäste werden von Ehrenamtlichen bedient, jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 17 Uhr, mittwochs von 10 bis 13 Uhr. „Aber vor allem sind unsere Mitarbeiter oft Ansprechpartner für nette Gespräche, wenn es den Gästen danach ist, sich zu unterhalten“, erzählt Simone Zwicker.

Allerdings sind inzwischen viele der Ehrenamtlichen, die 2003 diese Aufgabe übernommen haben, in ihren – wie es die Diakonieleiterin ausdrückt – „ wohl verdienten zweiten Ruhestand“ gegangen. Im Kaffeehaus engagieren sich momentan noch zwölf Mitarbeiter, statt wie 20 in den Hoch-Zeiten. Manche davon wollen bald ebenfalls aufhören. „Es wäre schade, wenn mangels Mitarbeitern die Zeit für Gespräche in Zukunft fehlt“, findet Simone Zwicker.

Montags, wenn das Kaffeehaus eigentlich geschlossen hat, hat sich darin das Café Welcome etabliert. Vor allem 2015 und in den Folgejahren trafen sich dort zahlreiche Flüchtlinge mit ehrenamtlichen Helfern, knüpften Kontakte, erhielten Hilfe.

Die Diakonische Bezirksstelle mietete zusätzliche Räume im Haus nebenan. Dort kümmerten sich Ehrenamtliche um die vielen Kinder der Flüchtlinge, während diese Deutschunterricht erhielten oder anderweitig beraten wurden. „Aber auch das hat inzwischen nachgelassen. Die meisten Flüchtlinge haben sich eingelebt, viele arbeiten, die Kinder derer, die noch kommen, haben anderweitig Anschluss gefunden“, konstatiert sie.

Deshalb setzt Simone Zwicker ihre Hoffnungen jetzt auf die Zukunftswerkstatt und motivierte Teilnehmer. „Wir haben so tolle Räumlichkeiten. Wie können wir die am besten sinnvoll verwenden? Ich denke, vieles ist möglich und hoffe, dass die Ideen richtig sprudeln.“

Dankeschön an die Mitarbeiter

Der Tag im Merklinger Ochsen soll darüber auch ein Dankeschön für die engagierten Mitarbeiter werden. „Deshalb das schöne Ambiente“, sagt Zwicker.

Sie hofft auf neuen Schwung und Motivation, auf Ideen und Einfälle, auf die „Entfaltung von Potenzialen“, auf einen „bunten, vielseitigen, kreativen und fröhlichen Tag“.

Info Wegen des Mittagessens wäre es gut, sich zur Zukunftswerkstatt am 27. Oktober anzumelden: Das geht formlos unter ☎ (07331) 4 14 89 oder per E-Mail unter zwicker@diakonie-geislingen.de