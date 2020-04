Nach Stand von Freitagmorgen sind offiziell 16 059 Menschen in Baden-Württemberg mit Corona-Viren infiziert, 503 sind es im Landkreis Göppingen. 38 werden in der Göppinger Klinik am Eichert (elf davon sind beatmungspflichtig) und neun in Geislingens Helfenstein-Klinik (einer davon beatmungspfl...