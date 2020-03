Die Szenen im Einkaufszentrum Nel Mezzo haben Dr. Elfriede Nusser-Rothermundt gestern erschreckt: „Es waren hauptsächlich ältere Menschen einkaufen. In mehreren Geschäften gab es keine Hygienehinweise, außerdem haben etliche Mitarbeiter keine Handschuhe getragen“, sagt die Geislingerin. Dabei seien die von Bund und Land angeordneten Maßnahmen außerordentlich wichtig, um eine Chance gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu haben.

Supermärkte müssen Mitarbeiter schützen

Nusser-Rothermundt weiß, wovon sie spricht: Die Apothekerin arbeitet beim Klinikum Stuttgart, außerdem leitet sie den Ausschuss zu Qualitätsmanagement und -sicherung des Bundesverbandes Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA). Supermärkte dürfen zur Daseinsvorsorge nach wie vor geöffnet bleiben, doch sie müssen sich, so die Expertin, an die Vorgaben halten. Wichtig sei, dass Mitarbeiter geschützt würden, indem sie Handschuhe tragen und an den Kassen Plexiglasscheiben, ein sogenannter Spuckschutz, angebracht wird.

Abstandshalter vor Kassen und Theken

Nusser-Rothermundt empfiehlt für Kassen- und Thekenbereiche außerdem Schilder oder Kleber am Boden, die auf den nötigen Abstand von zwei Metern zwischen jedem Kunden hinweisen.

Ältere Menschen sollten unbedingt zu Hause bleiben und andere bitten, Einkäufe für sie zu erledigen – dafür haben sich auch im Kreis Göppingen bereits Initiativen und Aktionen gebildet. „Wir gefährden unglaublich viele Leute, wenn diese Regelungen missachtet werden“, sagt die Apothekerin.

Durch eigenes Verhalten Ältere und Kranke schützen

Sie glaubt, dass vor allem viele „Millenials“, die den Jahrgängen ab 1980 angehören, das Coronavirus nicht ernst genug nehmen. Es sei aber wichtig, dass jeder durch sein umsichtiges Verhalten die Älteren und Kranken in der Gesellschaft schütze.