Die einen backen endlich die Torte, die sie schon immer ausprobieren wollten, die anderen kneten Brötchenteig und die dritten verausgaben sich mit Bastelschere, Papier und Farben. Auch Musizieren ist ein beliebter Zeitvertreib. Zeigt uns, wie kreativ ihr die Zeit zu Hause nutzt und schickt uns Fotos per E-Mail an geislinger-zeitung.redaktion@swp.de mit kurzer Erklärung. Ob Impressionen aus eurer Küche, eurer Bastelecke oder eben von dem Ort, an dem ihr euch auslebt – wir sammeln die Fotos und planen eine Veröffentlichung in der gedruckten GZ sowie auf www.swp.de . Wir sagen schon mal vielen Dank!