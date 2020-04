Seit Montag, 27.4.20, gilt in ganz Baden-Württemberg eine Maskenpflicht. Auch in Geislingen ist das Tragen von Mund- und Nasenschutz in Supermärkten und Geschäften, in öffentlichen Einrichtungen und in Bus und Bahn nun Pflicht.

So geht Geislingen mit der Maskenpflicht um

Das Ordnungsamt kontrolliert seit dem ersten Tag der Maskenpflicht, ob sich die Bürger daran halten, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt. Demnach haben sich am Montag 98 Prozent der Menschen in Geislingen korrekt verhalten, wenn es um den Schutz aufgrund des Corona-Infektionsrisikos geht. Vereinzelt hätten die Ordnungshüter allerdings auf die Maskenpflicht hinweisen müssen, die Gewohnheit müsse sich erst noch einstellen, heißt es von Seiten der Stadt.

Kontrollen des Ordnungsamts in Geschäften in Geislingen

Die Kontrollen finden im öffentlichen Raum, auch in den Geschäften, statt. Weiterhin überprüfen Ordnungsamt und Polizei auch den Umgang der Bürger wie den anderen Corona-Regeln, zum Beispiel ob Menschen untereinander den gebotenen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Im Nahverkehr sind laut Stadtverwaltung die Busfahrer angehalten, die Fahrgäste im Blick zu behalten; in den Zügen sei die Bundespolizei für Kontrollen zuständig.

Mundschutzpflicht: Bußgelder drohen erst nach „Übergangsphase“

Beim Thema Mund- und Nasenschutz bleibt es in den ersten Tagen nach dem Start der Maskenpflicht noch bei „eher freundlichen Hinweisen“, heißt es von Seiten der Stadt: „Diese Woche befinden wir uns noch in einer einwöchigen Übergangsphase, in der keine Strafen vorgesehen sind, damit sich alle auf die neue Praxis einstellen können.“ Ab Montag, 4.5.20, soll dann ein Bußgeld erhoben werden, wenn ein Verstoß gegen die Maskenpflicht festgestellt wird.

Manche Städte bieten Risikogruppen wie Senioren einen geeigneten Schutz an, in Geislingen gibt es momentan kein derartiges Angebot. Das Rathaus sowie die anderen städtischen Dienstgebäude sind für den Publikumsverkehr bis auf Weiteres noch geschlossen. „Sobald klar ist, wann das Rathaus und die anderen städtischen Dienststellen wieder regulär geöffnet haben, werden wir die Situation neu bewerten“, teilt die Stadt weiter mit.