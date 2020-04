Der Hock ist genau wie der Tag der Jugend und das Kinderfest für viele Geislinger einer der Höhepunkte im Jahr. Auch der Schlagerkuchen zählt zu den großen Festen in der Umgebung. Im Netz gab es viele Reaktionen auf die Absage der Geislinger Stadtfest-Tage aufgrund der Corona-Pandemie und auf die Nachricht, dass der Schlagerkuchen am 11.7.20 möglicherweise stattfindet, wenn dies erlaubt sein sollte.

Geislinger Hock 2020 abgesagt: Das sagen die Facebook-User dazu

Traurige Emojis und Kommentare sowie Verlinkungen der Freunde, mit denen man gerne den Geislinger Hock auch 2020 besucht hätte: Die meisten User auf Facebook, die den Beitrag der GZ zur Absage des Stadtfests kommentiert haben, drücken ihr Bedauern über die Entscheidung aufgrund des Corona-Risikos aus.

Userin Vanessa Pandemonia verlinkt eine Freundin und schreibt: „Ich heule. Wollt dieses Jahr mit euch auf den Hock.“

Norah SK hat zwar geahnt, dass der Hock dieses Jahr nicht stattfindet, „aber traurig ist es trotzdem“.

Michaela Ziesel befürwortet es, dass das Stadtfest abgesagt wurde: „Richtig so! Nächstes Jahr sieht es vielleicht wieder anders aus. Arschbacken zusammenkneifen und durch... gibt Schlimmeres.“

Sánchez Manuel spricht sich für einen Kompromiss aus: „Na, den Hock als Wirtschaftsfaktor hätte ich in den August/September geschoben. Würde den Gastronomen und der Stadt sowie den Menschen gut tun!“ Dem stimmen einige User mit „Daumen hoch“ zu.

Auch Martin Sebald wünscht sich einen Ersatztermin: „Warum verschiebt man das Kinderfest nicht in den September? Ebenso Tag der Jugend etc. als Art Schulanfang? Find’s Schade. Die fFste fallen ja gern öfters ins Wasser. Und um den Gastronomen zu helfen. Und zum Beispiel das Kinderfest ist doch sicher letztmals beim Weltkrieg ausgefallen?“

Elif Akyar findet, man müsse sich an die Regeln und Gesetze halten und ruft zugleich die anderen User dazu auf, Vorschläge für Alternativen zu machen: „Wir Geislinger lassen uns bestimmt was anderes Nettes einfallen. Not macht erfinderisch.“

OB Frank Dehmer: „Auf Verdacht planen macht keinen Sinn“

Die Stadt hat die Frage, ob das Stadtfest in Geislingen verschoben werden kann, aufgegriffen und darauf reagiert. Oberbürgermeister Frank Dehmer äußert sich in einer Mitteilung: „So leid es mir tut, aber ich kann mir das nicht vorstellen.“ Die Veranstaltungen hätten einen gewissen Vorlauf und gewiss sei bisher nur, dass bis 31.8.20 keine Veranstaltung in der Form möglich sein wird. „Was wir aber noch nicht wissen ist, ob diese dann danach wieder möglich sind“, erklärt Dehmer. „Das wird sich erst später im Jahr entscheiden und hier jetzt auf Verdacht zu planen macht keinen Sinn – so schwer es uns fällt.“

Frage um Schlagerkuchen 2020: User reagieren kritisch

Dass der Schlagerkuchen 2020 noch nicht abgesagt wurde, weil Veranstalter Tobee genauere Vorgaben des Landes abwarten will, stößt bei vielen Usern auf Unverständnis:

Userin Li Ane schreibt: „Verstehe ich nicht! Alles wird abgesagt, nur er hält daran fest. Meines Erachtens nicht richtig. Absagen! Fertig!“

Petra Keser schließt sich an: „Wie wenn das wichtig wäre – natürlich sollte das nicht stattfinden.“

Kai Weible äußert harsche Kritik am Vorgehen des Veranstalters: „Und wieder steht der Kommerz über der Sicherheit der Besucher. Hut ab!“

Auch Michaela Ziesel hätte kein Verständnis für eine Ausrichtung des Schlagerkuchens im Juli: „Wie kann man nur so leichtsinnig sein und das durchsetzen wollen? Bisher ist unser Landkreis „human“ davon gekommen. Sollte das stattfinden, explodieren die Fälle. Wollt ihr das? Nächstes Jahr sieht es hoffentlich wieder anders aus.“