Auch am Ostersonntag erklangen wieder vielerorts Balkon- und Fensterkonzerte – so auch in Reichenbach im Täle, wo die sogenannte Sippenkapelle aufspielte, eine Formation aus 13 Mitgliedern, die alle miteinander verwandt sind und die „immer wieder bei verwandtschaftlichen Anlässen“ zusammen musizieren, erzählt Albert Haldenwanger.

Am Sonntag gab die Kapelle in der Brühlstraße ein 45-minütiges Konzert. Von der Trompete über den Bass bis zum Tenorhorn waren sämtliche Instrumente vertreten. Gespielt wurden Blasmusiktitel wie „Böhmischer Traum“ und „Frühlingsträume“ – freilich unter Einhaltung der Abstandsregeln, wie Haldenwanger betont.

So spielten zwei Musiker auf einer Garage stehend, einer saß auf der Straße, andere hatten sich auf dem Balkon und vor der Haustüre oder auf dem Gehweg positioniert.

Das Konzert war eine spontane Idee, berichtet Haldenwanger weiter. Im Anschluss erhielten die Musiker Applaus von den Nachbarn und später über WhatsApp positive Rückmeldungen. „Das war eine schöne Sache in dieser schwierigen Zeit.“

Immer wieder finden in Zeiten von Corona kleine Konzerte auf offener Straße im Oberen Filstal statt. Fotos von den fleißigen Musikanten gibt’s hier.