Reifenwechsel, Haupuntersuchung (HU), Notfall-Service? Trotz der Ausbreitung des Coronavirus auch im Kreis Göppingen, ist in der Autowerkstatt und bei anderen Dienstleistern auch im Raum Geislingen noch der Betrieb möglich – wenn auch teils eingeschränkt (Stand: 19.3.20).

Trotz Corona: Diesen Service bieten ATU, TÜV & Co. in Geislingen

Bei ATU in Geislingen werden am Donnerstag bis 18 Uhr und Freitag bis 16 Uhr noch bestehende Aufträge abgearbeitet, berichtet Geschäftsleiter Markus Becker. Bei KfZ-Notfällen wie geplatzten Reifen oder Problemen mit den Bremsen versuche man ebenfalls noch zu helfen. „Wir können aber nichts mehr bestellen“, macht Becker klar. Der Shop ist geschlossen und ab Freitag, 16 Uhr, wird der gesamte Service eingestellt. Termine sind laut ATU-Homepage erst ab dem 15.4.20 wieder verfügbar

In der Werkstatt von Gruber & Milinkovic in Geislingen wird momentan noch der normale Service angeboten. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 18 Uhr und Freitag von 7.30 Uhr bis 13 Uhr.

Die Werkstatt von Bircan & Bircan hat ebenfalls regulär von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch beim TÜV in Geislingen läuft momentan noch Normalbetrieb. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr. Zu den Dienstleistungen zählen unter anderem die Hauptuntersuchung (HU) und Abgasuntersuchung (AU) sowie Fahrzeugänderungen und Fahrzeugabnahmen.

Das Autohaus Hafner in Gussenstadt bietet einen kostenlosen Hol- und Bringservice für Fahrzeuge im Umkreis von 15 Kilometern an. So sollen möglichst wenige Kontakte entstehen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, heißt es auf der Facebookseite.

Auch das Autohaus Stierle in Geislingen bietet neben der Beratung via Telefon, Mail und Skype (nach Terminvereinbarung) den Werkstatt-Service während der regulären Öffnungszeiten an. Zudem gibt es einen kostenlosen Hol- und Bringservice im Umkreis von 15 Kilometern, eine kontaktlose Abfertigung vor Ort ist möglich. „Notfälle“ werden nach Angaben des Händlers immer bevorzugt behandelt.

Beim Autohaus Schmid in Geislingen hat die Werkstatt zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet. Allerdings können nicht alle Reparaturen durchgeführt werden, teilt der Händler mit; die Werkstattleistung sei auf notwendige Arbeiten begrenzt. Ein Fahrzeugverkauf vor Ort findet nicht statt, Verkaufspersonal ist aber via Telefon und E-Mail erreichbar.

Autohäuser: Verkauf geschlossen, weiterhin Werkstatt-Betrieb

In den Autohäusern wie zum Beispiel Autohaus Fetzer in Kuchen oder Autohaus Maier in Kuchen ist der Verkauf geschlossen. Probefahrten sind nicht möglich, die Beratung findet am Telefon und per E-Mail statt. Die Werkstätten haben geöffnet: Fetzer: Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 17 Uhr; Maier: Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr.

Diese Geschäfte in Geislingen sind weiterhin geöffnet

Wegen des Coronavirus sind auch viele Geschäfte in Geislingen geschlossen. Action, Müller, Nel Mezzo, Obi und andere Geschäfte haben noch geöffnet – wenn auch teils eingeschränkt.