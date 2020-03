Damit sich der Coronavirus so langsam wie möglich ausbreitet, wird das öffentliche Leben nach Vorgaben der Regierung eingeschränkt. Davon betroffen ist auch der Handel, da es zu Schließungen kommt. Das gilt auch für den Kreis Göppingen, in dem die Anzahl der Corona-Infektionen immer weiter zunimmt. So ist die Situation bei den Geschäften im Raum Geislingen (Stand: 18.3.20):

Müller, Action, Albmarkt, Burger King, Nel Mezzo, Kaufland, Obi: Infos zu Öffnungszeiten und Service (Stand: 18.3.20)

Bei der Drogerie Müller in Geislingen und in Kuchen gelten momentan noch die gewohnten Öffnungszeiten. Der Müller in Geislingen hat von Montag bis Mittwoch von 8.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, Donnerstag und Freitag bis 20 Uhr sowie Samstag bis 18 Uhr. Die Müller-Filiale in Kuchen hat von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, Samstag bis 18 Uhr.

Der Action-Markt in Geislingen hat laut Internetseite von Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Albmarkt in Geislingen geschlossen – Online-Service

Der Albmarkt in Geislingen ist geschlossen. Kunden erreichen die Mitarbeiter jedoch per E-Mail, Telefon und können den Online-Shop mit Lieferdienst nutzen. Auch der Reparaturservice wird laut einer Pressemitteilung nach wie vor angeboten.

Bei Burger King in Geislingen ist nur noch der Drive-In geöffnet, die Räume des Schnellrestaurants sind geschlossen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Sonntag von 11.30 Uhr bis 23 Uhr.

Die Kernöffnungszeiten des Nel Mezzo in Geislingen sind von Montag bis Samstag von 9 Uhr bis 20 Uhr. Einige der Geschäfte bieten gesonderte Öffnungszeiten an, einige sind nun aufgrund der Auflagen geschlossen.

Das Kaufland in Geislingen hat regulär von 7 bis 22 Uhr geöffnet.

Der Obi in Geislingen hat von Montag bis Freitag von 8.30 bis 19 Uhr und Samstag von 8.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Die Öffnungszeiten können sich aufgrund neuer Vorgaben jederzeit ändern, darauf weisen die Verantwortlichen der jeweiligen Geschäfte hin.

Diese Geschäfte haben grundsätzlich geöffnet – auch im Raum Geislingen

Ausdrücklich nicht geschlossen werden sollen eine Reihe von Geschäften auch in Geislingen und Umgebung.

Lebensmitteleinzelhandel, also Supermärkte

Wochenmärkte

Abhol- und Lieferdienste

Getränkemärkte

Apotheken

Sanitätshäuser

Drogerien

Tankstellen

Banken und Sparkassen

Poststellen

Friseure

Reinigungen

Waschsalons

Zeitungsverkauf

Baumärkte

Gartenbaumärkte

Tierbedarfsmärkte