Nachdem das Landratsamt Göppingen am Montag von Corona-Fällen an vier Schulen im Kreis Göppingen berichtete, gibt es seit Dienstag einen weiteren Verdachtsfall an einer Schule in Geislingen: An der Lindenschule ist ein Schüler der sechsten Klasse auf Covid-19 getestet worden. Anders als vom S...