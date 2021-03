„Das Testangebot in Geislingen ist äußerst mager“, sagt Dr. Bernhardus Gropper, Inhaber von Apotheken in Geislingen und Donzdorf. Er kritisiert, dass die Politik nicht für ein zusätzliches Corona-Testzentrum in Geislingen gesorgt hat.

„Am 19. Februar habe ich dem Geislinger Ordnungsamt ang...