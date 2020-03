Seit Dienstag werden in der Helfenstein-Klinik in Geislingen acht Menschen behandelt, bei denen das Coronavirus nachgewiesen ist. Am Tag zuvor waren es drei positive Corona-Fälle gewesen. Zudem gibt es fünf Verdachtsfälle. Das berichten die Alb-Fils-Kliniken (AFK) auf Nachfrage der GZ....