Im Schulgebäude des Geislinger Helfenstein-Gymnasiums ist es ruhig, schreibt Schulleiter Wolfgang Rapp in seiner Rundmail an die Schulgemeinschaft. Er sei dort in diesen Tagen ziemlich allein: Außer ihm sei noch der Hausmeister mit einem Reinigungsteam im Gebäude, im Sekretariat werde aufgeräumt...