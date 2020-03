In einer Videobotschaft im Internet fordert Oberbürgermeister Frank Dehmer die Bürger in Geislingen dazu auf, sich in der Corona-Krise an die Auflagen zu halten. Die Stadt Geislingen hat am Donnerstag ein Versammlungsverbot für größere Gruppen erlassen.

Es sei richtig, dem Rat der Experten zu folgen, den die Regierung auf Landesebene umsetze, sagt Dehmer. Das diene einem Ziel: „Die rasante Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu verhindern.“ Dadurch solle das Gesundheitssystem weiter leistungsfähig bleiben, um den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. Auch im Kreis Göppingen steigt die Zahl der Corona-Infektionen immer weiter an.

OB Dehmer plädiert in Video für Zusammenhalt in Geislingen

Der OB plädiert außerdem für Zusammenhalt in der Stadt. Er sagt: „Ich bin der Meinung unsere Gesellschaft sollte ausmachen, dass die Stärkeren den Schwächeren helfen, sie sollte geprägt sein durch das Gemeinsame, das Miteinander, das füreinander Dasein.“ Die Stadtverwaltung überlege sich bereits seit einigen Tagen, wie sie Menschen helfen könne, die „niemanden haben, der nach ihnen schaut“: Unter dem Motto „Geislingen hilft“ wolle man eine Plattform schaffen.

Aktion „Geislingen hilft“ in Corona-Krise

Christine Pfundtner vom Mehrgenerationenhaus in Geislingen betreut die Aktion: Bei ihr haben bis Donnerstagmittag zwei Personen angerufen, die helfen wollen und zwei, die Hilfe benötigen. „Geislingen hilft“ brauche allerdings noch Vorlauf, erzählt Pfundtner. Die Aktion beginne voraussichtlich Mitte kommender Woche. Noch sei sie beschäftigt, allgemeine Hinweise zu formulieren. Zum Beispiel sei es wichtig, dass die Helfer nicht bei den Personen, denen sie helfen, in die Wohnung gehen, um ein Gespräch zu beginnen. Damit würden sie andere Menschen möglicherweise gefährden. Außerdem arbeite sie an Formularen für die Aktion, die etwa aufgehängt und in Briefkästen geworfen werden können.

Die Hilfe sei explizit für Personen gedacht, die zu den Risikogruppen gehören, sagt Pfundtner. „Ich habe das Gefühl, dass vielen Menschen bewusst ist, dass sie Hilfe brauchen.“ Andersherum haben nun viele Zeit, weil sie etwa in Kurzarbeit sind oder Zwangsurlaub nehmen. Kirchengemeinden sowie der Jugendgemeinderat hätten die Kooperation bereits zugesagt. Pfundtner steht noch vor einem Problem: Sie will vermeiden, dass Menschen von der Enkeltrick-Masche ausgenutzt werden und Geld bei Einkaufhilfen veruntreut wird.

Nachbarschaftshilfe im Kreis Göppingen

Im Raum Geislingen und im ganzen Landkreis Göppingen in­i­ti­ie­ren Menschen Nachbarschaftshilfe in der Corona-Krise: Sie rufen Freiwillige dazu auf zu helfen. Hilfsbedürftige sollen sich melden.

Info Interessierte können sich bei Christine Pfundtner vom Mehrgenerationenhaus unter der Nummer (07331) 440 363 melden.