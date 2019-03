Gesellschaft Gleichstellung beginnt im Kopf

Geislingen / Udo Renner

Die neue Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU), Dr. Anka Reich, spricht über Chancengleichheit und die Frauenquote.

Seit November ist Dr. Anka Reich die neue Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU). Die Professorin im Studiengang Wirtschaftsrecht am Geislinger Standort weiß, dass es beim Thema Chancengleichheit von Frauen und Männern einen langen Atem braucht: „Gleichstellung ist ein Thema, das sich nicht von heute auf morgen umsetzen lässt.“ Um die Chancengleichheit aller zu erreichen, gehe es letztlich darum, Rollen- und Denkmuster in den Köpfen aller zu verändern.

Hochschule hat Charta zur Familienvereinbarkeit unterzeichnet

An der HfWU habe man während der vergangenen Jahre wichtige Schritte in diese Richtung unternommen und zum Beispiel die „Charta Familie in der Hochschule“ unterzeichnet, erklärt Reich. Dabei handelt es sich um eine Selbstverpflichtung, die Vereinbarkeit von Familienaufgaben mit Studium, Lehre und Forschung zu fördern.

Ohne Quote geht es nach Reichs Ansicht nicht

Die Gleichstellungsbeauftragte ist davon überzeugt, dass es Quotenregelungen für Frauen in Führungspositionen braucht: „Als Berufseinsteigerin geht man davon aus, Qualität zählt und sonst nichts. Das ist allerdings in der Praxis oft nicht der Fall: Häufig ziehen Männer eben Männer nach, denn man spricht dieselbe Sprache.“ Frauen und Männer brächten oft unterschiedliche Qualitäten mit. Das könne anstrengend sein und werde daher gerne vermieden. Deshalb brauche es manchmal einen gesetzlichen „Schubs“. Reich: „Letztendlich muss sich aber etwas in den Köpfen der Beteiligten bewegen, und dazu will ich als Gleichstellungsbeauftragte beitragen.“

