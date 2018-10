Geislingen Bunte Bänke für die Geislinger

Geislingen / Sarah Buchwald

Jugendliche montieren die zuvor bemalten Betonwürfel und Holzplanken an zehn Standorten in der Stadt.

Das Netzwerk Jugendbeteiligung Geislingen hat das goldene Oktoberwetter genutzt und vor Kurzem Kinder und Jugendliche aus Geislingen zum Aufstellen der Sitzbänke aufgerufen, die seit Frühjahr zusammengebaut und bemalt worden sind. Die jungen Geislinger waren dazu aufgerufen, per Umfrage Orte in der Fünftälerstadt zu nennen, an denen ihrer Meinung nach eine Sitzgelegenheit fehlt (wir berichteten).

Nachdem jetzt das Okay des Stadtplanungsamts kam, montierten rund 20 Helfer die zehn Sitzbänke, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung. Zunächst luden die Teilnehmer die bis zu 90 Kilogramm schweren Betonwürfel, die als Unterkonstruktion dienen, sowie Holzplanken und Werkzeug beim Stadtjugendring in einen Lkw, bevor sie mit Fahrrädern zu den Standorten fuhren. Dafür, statt für Fahrgemeinschaften mit Autos, hatten sie sich entschieden, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Die Würfel wurden unter anderem im Stadtpark, am Tälesbahnradweg und an der Mobilen Jugendarbeit aufgestellt und fest mit den Holzplanken als Sitzfläche verschraubt. Die Organisatoren loben den Arbeitseinsatz der Kinder und Jugendlichen, die damit ihren Beitrag für den Bedarf an überdachten Treffpunkten in Geislingen geleistet und der Stadt bewiesen hätten, wie wichtig ihnen dieses Anliegen ist.