Haustiere Bulldogge Luna kämpft sich zurück

Geislingen / Angelina Neuwirth

Nach einem Unfall war Bulldogge Luna gelähmt, die Ärzte gaben ihr keine Chance auf Heilung. Doch ihre Besitzer ließen sich nicht entmutigen.

Für Sula Ebinger-Schümann und ihren Mann Patrick Schümann grenzt Lunas Heilung an ein Wunder. Ihre altenglische Bulldogge Luna hatte sich beim Spielen mit anderen Hunden so sehr an den Hinterläufen verletzt, dass ihre Hinterläufe gelähmt waren. Die Ärzte diagnostizierten einen mehrfachen Bandscheibenvorfall und empfahlen, das Tier einzuschläfern.

Doch die Besitzer gaben die Hoffnung nicht auf und engagierten eine Tier-Physiotherapeutin und eine Tier-Chiropraktikerin, die sich um die Bulldogge kümmerten.

Wie es ihnen gelang, die Hündin wieder aufzupäppeln und wie es Luna heute geht, das lesen Sie ausführlich in der Dienstagsausgabe (31. Juli) der GEISLINGER ZEITUNG sowie im Epaper.