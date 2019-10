Was bewegt den 58-jährigen Ansgar Gümbel im Herbst seines Lebens zur Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters in Nellingen? Mit der ersten Besucherfrage bei seinem Bürgergespräch im Oppinger Dorfgemeinschaftshaus ging es sofort zur Sache: Der gebürtige Westberliner, seit 30 Jahren verheiratet und Vater von vier Söhnen im Alter von 22 bis 29 Jahren, kommt aus der Textilbranche und will seine Erfahrungen, die er in Konzernen machte, nun in der Gemeinde Nellingen einbringen. Und das, wie er sagt, nicht nur in den nächsten acht Jahren, sondern auch darüber hinaus. „Mit 58 Jahren bin ich kein Jungspund, aber warum sollte ich das nicht tun?“, erklärt Gümbel.

Gespräche mit Bürgermeister Franko Kopp geführt

Sukzessive habe sich sein Wunsch für das Amt des Bürgermeisters entwickelt, nachdem er sich im Internet informiert und dann mit Bürgermeister Franko Kopp gesprochen habe, der zum 31. Dezember in den Ruhestand geht. Ihn reize der große Gestaltungsspielraum, und auf Nellingen komme jetzt einiges zu. Dass er als Quereinsteiger in den Verwaltungsdienst eintrete, mache ihm keine Sorge: „Ich hatte in den Konzernen auch damit zu tun und es gibt einige Quereinsteiger im Amt des Bürgermeisters.“ Dafür angebotene Fortbildungen werde er nebenbei besuchen, doch er sei sicher einige Schritte im Wissen voraus.

Die Angst vor der doppelten Herausforderung durch die fehlende Erfahrung des ausscheidenden Kämmerers und des Bürgermeisters zur gleichen Zeit, kam ebenfalls zur Sprache. „Ich kann Ihre Sorgen verstehen, aber ich traue mir das zu“, antwortete Gümbel. „Wir kommen nicht von der Schule, sondern sind im fortgeschrittenen Alter. Ich kann nur sagen, dass ich das Amt gewissenhaft mit all meiner Energie besetzen will.“

Nähe zu Bürgern ist dem Bürgermeister-Kandidaten wichtig

Konkreter interessierte sich ein Oppinger Bürger für Gümbels Einschätzung zum Entwicklungspotential der Gemeinde, was dieser in der ICE-Trasse, im Ausbau der A 8 und dem Interkommunalen Gewerbegebiet sieht. Und wie will Gümbel diese Zukunftsaussichten auf einen Teilort wie Oppingen übertragen? Es gebe keine Bauplätze, man müsse nachlegen. Und wenn Nellingen von diesen Maßnahmen profitiere, gehöre auch Oppingen dazu. Im Übrigen sei ihm das Bürgergespräch außerhalb von Ratssitzungen wichtig. „Ich sehe mich als Bürgermeister, mit dem man in gut verständlichem Deutsch ohne Paragrafensprache reden kann und den jeder versteht.“

Damit traf Gümbel den Nerv der Versammlung: Genau das sei wichtig. In Oppingen fühle man sich oft abgehängt, spüre mangelndes Interesse und müsse für alles kämpfen, „obwohl man sich nicht beschweren dürfe“. Dauerndes Vertrösten sorge für Frust und bei einer Arbeitswoche von 60 Stunden schaffe es Bürgermeister Kopp nicht zu einem Besuch in Oppingen.

Dafür, dass Gümbel keine konkrete Angabe zu einem Umzug nach Nellingen machte, zeigten die Bürger Verständnis. Natürlich müsse er auf die Familie Rücksicht nehmen, in der noch drei der vier Jungs zu Hause leben. Dennoch sei der Gedanke vorstellbar.

Gümbel will Seniorenrat und Jugendgemeinderat ins Leben rufen

Der Breitbandausbau, der am Ortseingang ende und der starke Durchgangsverkehr, den die Ortsbewohner nicht mehr hinnehmen wollen, zeigten sich als größte Wunden, die sich Ansgar Gümbel nur anhörte. Internet halte die Jugend und für die Gestaltung des Ortseingangs zur Verkehrsberuhigung lasse sich etwas finden. Eine Lösung könne aber auch er nicht aus dem Hut zaubern, wolle aber die Sorgen nicht vom Tisch wischen.

Einen Seniorenrat und einen Jugendgemeinderat will Gümbel zur Stärkung unterschiedlicher Interessenslagen ins Leben rufen. Die Bitte der Oppinger: „Es wird oft über Bürger hinweg entschieden. Wenn wir etwas erfahren, sind die Würfel schon gefallen. Wir wünschen uns mehr Beteiligung“, hieß es mehrfach am langen Tisch der 33 Oppinger, die der Einladung von Gümbel gefolgt waren. „Bitte nehmen Sie das mit.“

