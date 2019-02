Bühnenfeuerwerk aus punkigem Alternativ-Rock

Konstantin Heidemann

Rund 250 fröhlich gestimmte Gäste feierten am Samstag bei der Geislinger MieV ein gigantisches „Snowpen Air“. Das Winterfestival – auf zwei Bühnen verteilt – lockte die Fans draußen wie drinnen im neuen Anbau bis an den Bühnenrand. Zum Auftakt rockte die Geislinger Band „Lilly Maars“ mit fetzig heißen Pop-Songs den Biergarten, da störte selbst die trocken kalte Witterung nicht mehr. Gefolgt von dem Spielfreudigen Quartett „ROTLM“ aus München und der fünfköpfigen Gruppe „Underpaid“ aus Göppingen, die ebenfalls mit vollem Körpereinsatz groovig heiße Beats lieferten. Zur eigentlichen Hallen-Einweihung zündeten die Stuttgarter „Dezemberkind“ ihr Bühnenfeuerwerk aus punkigem Alternative-Rock. Doch die Headliner „Ransom“ (Foto) standen den Schwaben in nichts nach und sorgten mit ihren wechselhaft dynamischen Stimmen für ordentlich Stimmung im Publikum.