Aktion Brot für Förderverein

Geislingen/Kuchen / swp

Um die Kinder und Jugendlichen der Musikschule Geislingen zu unterstützen, hat die Bäckerei Kiene aus Kuchen das Aktionsbrot „Schorsch“ ins Programm genommen. „Schorsch“ ist ein Bioland-Dinkelbrot mit 15 Prozent Vollkornanteil und ab dem 16. Juli in allen Filialen der Bäckerei Kiene in Gingen und Geislingen erhältlich.

Der Verkaufserlös des ersten Tages geht komplett in den Spendentopf des Fördervereins der Musikschule Geislingen und in den folgenden drei Wochen spendet die Bäckerei Kiene von jedem verkauften „Schorsch“-Brot 60 Cent an die Freunde und Förderer der Musikschule.

Beim Sommerkonzert der Musikschule am heutigen Samstag in der Jahnhalle in Geislingen (Beginn 19 Uhr) kann das Aktionsbrot kostenlos probiert werden.