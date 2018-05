Waldhausen Breitband-Ausbau geht weiter

Waldhausen / Jochen Weis

In Waldhausen geht es weiter mit dem Breitband-Ausbau. Bis zum Ortseingang liegt das Glasfaser-Kabel schon im Boden.

Allmählich wird es ernst in Waldhausen mit dem Breitband-Ausbau. Seit Ende November ist schon alles bereit zum Anschluss an den so genannten Backbone, die Überland-Hauptleitung. Selbige liegt in der Erd-Trasse vom Lautersteiner Windpark zum Umspannwerk bei Schalkstetten, wo der Energieversorger ENBW den Windstrom in sein Netz einspeist. Waldhausen dockt einige hundert Meter östlich des Orts an den Backbone an, welcher der ENBW-Tochter Netcom gehört. Das Glasfaser-Kabel verläuft von dort entlang des Berlinger Wegs zu dem Geislinger Stadtbezirk

Nun also soll es im Ort weitergehen mit dem Ausbau. „Eigentlich hätte schon Ende April Beginn der Bauarbeiten sein sollen. Allerdings war es in Aufhausen zu einer Verzögerung gekommen, dort musste auf 60 Meter Länge ein Leerrohr nachverlegt werden“, erläutert Waldhausens Ortsvorsteher Reiner Strehle. Der Breitband-Ausbau der beiden Stadtbezirke ist ein großes, rund 700 000 Euro teures Paket, ausführende Baufirma Leonhard Weiss aus Göppingen. Wegen des fehlenden Rohrs war der zuständige Bautrupp nun länger in Aufhausen zugange als geplant. Zwar sollte schon gestern der Umzug nach Waldhausen stattfinden, um dort die Baustelle einzurichten, wurde aber wegen der für Dienstag prognostizierten Gewitter um einen Tag verschoben. Bis Mitte Juli soll alles fertig sein.

In Waldhausen verläuft dann die Breitband-Trasse zunächst bis zur Ortsmitte, sprich: bis zum Löschwasser-Reservoir, wo sie dann bei einem Multifunktionsgehäuse (MFG) endet. Auf dieser Strecke wird auch gleich Glasfaser in die Leerrohre eingeblasen. Zwei weitere Leerrohr-Trassen führen dann entlang der Lindenstraße und der Gussenstadter Straße zu zwei Kabelverzweigern (KVZ), in denen sich Telefonleitungen der Neubaugebiete Rosshülbe und Bahnhöfle bündeln.

Allerdings bleiben diese zwei Leerrohr-Trassen vorerst leer. Hintergrund: Die Versorgung Waldhausens mit schnellem Internet geschieht vorerst über die Vectoring-Technik, welche über das bestehende Kupfernetz läuft. Das heißt, das via Glasfaser eingehende optische Signal wird im Multifunktionsgehäuse aufbereitet, das heißt, in ein elektronisches Signal gewandelt und übers Kupfer weitergeschickt. Zugleich filtert die Vectoring-Technik elektromagnetische Störungen aus den Kupferleitungen, so dass eine hohe Datenübertragungsrate – in Waldhausen 50 Megabit pro Sekunde im Download und sechs im Upload – überhaupt erst möglich wird. Da sich im Ort alles in einem Radius von maximal 250 Meter abspielt, ist diese Technik ausreichend, weil die Übertragungsverluste in Kupferleitungen (Leitungsdämpfung) bei diesen Entfernungen kaum spürbar sind.

Weshalb aber die leeren Leerrohre? Laut Ulrich Weingart, Chef des Geislinger Tiefbauamts, könnte später einmal in einer zweiten Ausbaustufe auch dort Glasfaser eingeblasen werden. Die Anlieger entlang der drei Hauptstränge haben schon jetzt die Möglichkeit, sich Micropipes – also Direktanschlüsse fürs Breitband-Kabel – ins Grundstück oder gar in den Keller legen zu lassen.

Eine „Option für die Zukunft“ nennt dies der Ortsvorsteher. „Wobei ich noch einmal ausdrück­lich betone: Es ist bislang nur die passive Infrastruktur, die entsteht“, sagt Strehle. Schnell wird das Internet erst, wenn sich ein Provider, also ein Anbieter für Waldhausen, findet. „Die Ausschreibung ist in Vorbereitung“, erklärt der Ortsvorsteher, der weiß, dass seine Waldhausener in Sachen Breitband schon jetzt mit den Hufen scharren. „Bei einer Umfrage vor acht Jahren hatten 85 Prozent angegeben, dass sie Interesse an schnellem Internet haben. Und das Interesse wird nicht geringer, ich werde ständig gefragt, wann denn endlich der Tag X kommt.“