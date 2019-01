GZ-Aktion Böhmenkircher Laienspieler proben das Chaos

Böhmenkirch / Claudia Burst

Wenn die Böhmenkircher Laienspieler proben, geht es richtig zur Sache. Da schleudert Michael Penz alias Peter Fröhlich seinen Theater-Sohn Markus alias Michael Nagel so schwungvoll-zornig aus der Kulissentür, dass es diesen quer über die Bühne katapultiert und er schier vom Bühnenrand in die Halle knallt. Das Gelächter bei allen Anwesenden, zu denen außer den sieben Schauspielern noch Regisseur Wolfgang Prinz und Souffleuse Monika Gunzenhauser gehören, ist groß.

Auf derartiges Gelächter, auf Gekicher, Schmunzeln oder Dauer-Lachanfälle müssen sich auch die Besucher einstellen, die einen der drei Auftritte der Laienspieler besuchen. „Da folgt Pointe auf Pointe, das ganze Stück ist mit Witz gespickt“, verspricht Wolfgang Prinz.

Tatsächlich müssen sich die Schauspieler immer wieder zusammenreißen, um nicht schon während der Proben ständig loszuprusten. Das aktuelle Stück heißt „Aufstand der Pantoffelhelden“ und verursacht außer herzlichem Vergnügen ein heilloses Durcheinander in drei Akten, in dem selbst die Protagonisten kaum mehr durchblicken.

Peter Fröhlich ist Erfinder, der elementare Gegenstände entwirft wie eine vollautomatische Fliegenfangmaschine oder eine Zeitmaschine. Aber er ist auch – wie sein Freund Robert (Stefan Reiff) – ein Pantoffelheld. Ihre Frauen (Vanessa Heinitz und Tanja Knoblauch) sind üble Drachen. Diesen Zustand wollen Peter und Robert mithilfe der Zeitmaschine ändern. Das allerdings funktioniert nicht in der Form, wie sich die beiden Männer das vorstellen. In der Folge herrschen Verwechslungs- und Zeiten-Chaos.

Für die Schauspieler war in den vergangenen Wochen und Monaten das übliche Probenchaos angesagt: Drei Wochen vor der Premiere hatten die sieben Böhmenkircher Darsteller immer noch mit den Textbüchern geprobt oder die aktive Unterstützung von Monika Gunzenhauser beansprucht. Wolfgang Prinz hat sich deswegen jedoch nie Sorgen gemacht. „Das ist jedes Jahr dasselbe.“ Die Gelassenheit der Erfahrung eben.

Die Truppe hatte sich ursprünglich ein Sechs-Personen-Stück ausgewählt. Im September entschied sich dann Daniela Klamt noch, mitzuspielen. „Da haben wir eben kurzerhand umgeschwenkt auf diese Komödie“, verrät Prinz. Daniela Klamt spielt die Tochter von Peter Fröhlich, außerdem bringt Elisabeth Nagel die Besucher als Fröhlichs schwerhörige Schwiegermutter Erna Kunkel zum Lachen. Zweite Souffleuse neben Monika Gunzenhauser ist Teresa Ziegler.

Angefangen mit Proben haben die Böhmenkircher in ihrem Probenraum „Im Kronenhof“ bereits Mitte Oktober, zweimal pro Woche. Seit Mitte Dezember üben sie täglich – außer an Weihnachten und Silvester, an diesen Tagen hatten sie frei. Der Text sitzt übrigens längst wie ein maßgeschneiderter Anzug.

Info 500 Euro spenden die Laienspieler für die GZ-Aktion, auch der sonstige Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt. Premiere des Stücks „Aufstand der Pantoffelhelden“ in der Böhmenkircher Gemeindehalle ist morgen, Samstag, 5. Januar, um 13.30 Uhr. Der Hauptauftritt findet am gleichen Tag um 20 Uhr statt. Vorstellung Nummer drei ist am Samstag, 12. Januar, um 20 Uhr.