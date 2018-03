Doku Bittersüße Reise

Geislingen / swp

Der Film „Bittersüße Reise“ ist am kommenden Dienstag während der Interkulturellen Wochen im Mehrgenerationenhaus in Geislingen zu sehen. Beginn ist um 19 Uhr. Die Regisseurin Nilgün Tasman wird im Anschluss mit den Gästen diskutieren.

Die Pflege von alten Menschen ist schon länger in der öffentlichen Diskussion. Erst in jüngster Zeit erfahren ältere Migranten verstärkt Aufmerksamkeit. Mitte der 50er Jahre setzte die erste große Zuwanderung der „Gastarbeiter“ ein. Diese Menschen sind heute Rentner. All die Jahre haben sich die meisten „Gastarbeiter“ bemüht, ihren Glauben, ihre Werte und ihre Kultur in der „Fremde“ zu bewahren.

Aber werden sie nun, wo sie alt und auf fremde Hilfe angewiesen sind, auch nach ihren Wünschen und Bedürfnissen kultursensibel gepflegt? Dieser Frage ist Nilgün Tasman mit Dr. Paul Schwarz in dem 45-minütigen Dokumentarfilm nachgegangen.