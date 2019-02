Film Biographie, Krimi, Doku und Drama

Geislingen / swp

Das Geislinger Gloria- Kino zeigt im Februar besondere und sehenswerte Filme in Sondervorstellung und Film-Reihen. Am morgigen Sonntag, 3. Februar um 17.45 Uhr geht es mit dem Spielfim „Astrid“ los: Er handelt von den Jugendjahren der ­schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, die im Alter von 18 Jahren unehelich schwanger wird und als Frau mutig ein selbstbestimmtes Leben führt.

Der Super Bowl ist am Sonntag live auf der großen Leinwand des Gloria-Kinos zu sehen. Beginn ist um 23 Uhr, der Eintritt ist frei. Mit dabei sind die Spieler der AFC Kuchen Mammuts und die Ivories Cheerleader. In einer weiteren Sondervorstellung zeigt das Gloria-Kino am Montag, 4. Februar, um 19 Uhr die Dokumetation „Fatima, das letzte Geheimnis“ über die Erscheinungen von Fatima. Eine weitere Vorführung des Films findet am Dienstag, 12. Februar, ebenfalls um 19 Uhr, statt.

Am Dienstag, 5. Februar, ist im Gloria-Kino der Film „Die Frau des Nobelpreisträgers“ mit Jonathan Pryce und Glenn Close in den Hauptrollen zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr.

In der Reihe „LitFilm – Das literarische Kino“ in Zusammenarbeit mit dem Literaturnetzwerk der Stadtbücherei Geislingen ist dann am Montag, 10. Februar, Agatha Christies „Das krumme Haus“ zu sehen. Beginn ist um 10 Uhr.

In der Reihe KinoAkzente präsentieren Gloria Kino und Rätsche am Montag, 18. Februar, den Film „Shoplifters – Familienbande“. Das Drama des japanischen Regisseurs Hirokazu Kore-eda zählte zu den Gewinnern bei den Filmfestspielen in Cannes. Beginn ist um 20 Uhr.