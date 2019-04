n der Nacht auf Samstag rammte ein betrunkener Autofahrer in Altenstadt mehrere Gegenstände.

Ein betrunkener Mercedes-Fahrer fuhr am Sonntag gegen 1.15 Uhr beim Geislinger Daimlerplatz Schlangenlinien. Dabei rammte er mehrere Gegenstände und fuhr danach weiter. Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten trafen den Fahrer in der Nähe der Unfallstelle an. Die Polizisten hatten den Verdacht, dass der 46-Jährige zu viel Alkohol getrunken hat. Das bestätigte ein Test. Der Mann musste

Blutproben und seinen Führerschein abgeben. Die Ermittlungen der Polizei aus Geislingen dauern an: Telefon (07331) 9 32 70).