Projekt Betonsanierung des Funkturms ist angelaufen

Aufhausen / Jochen Weis

Am Polizeifunkturm bei Aufhausen sind die Betonsanierer zugange. Der Fund von Asbest im Anstrich ließ den Beginn zweimal platzen.

Die Sanierung der Betonhülle des Aufhausener Polizeifunkturms ist angelaufen – nach einer Zwangspause von weit mehr als einem Jahr: Die Arbeiten hätten eigentlich schon im Sommer 2017 beginnen sollen. Weil seinerzeit bei der Schadstoffuntersuchung Asbestfasern im Anstrich des 132 Meter hohen Bauwerks gefunden wurden, musste die zuständige Dienststelle des Landesbetriebs Vermögen und Bau in Schwäbisch Gmünd die Sanierung vorerst einmal abblasen und ein Sachverständigenbüro einschalten, um gemeinsam die weitere Vorgehensweise festzulegen.

Im Frühjahr stand schließlich der Vorschlag, die schadstoffbelastete Farbe komplett zu entfernen. Allerdings ein aufwendiges Verfahren, weil sich die Arbeiter in einer von der Umwelt hermetisch abgeschotteten Einhausung abschnittsweise hätten vorarbeiten müssen – und, wie sich dann herausstellte, wegen der extremen Windverhältnisse technisch nicht umsetzbar. Nun wird die Farbe nur an den Stellen abgetragen, an denen die Betonhülle instandgesetzt werden muss. Im Nachgang wird der alte Anstrich dann komplett versiegelt. Die Arbeiten sollen bis Jahresende abgeschlossen sein.

