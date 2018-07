Bestattung Bestattung ohne Sarg für Muslime

Geislingen / Stefanie Schmidt

Geislingen hat die Friedhofsatzung geändert: Gemeinschaftsgräber gibt es bald mehr, die Sargpflicht für Muslime fällt.

Bestattungen in Gemeinschaftsgrabanlagen werden immer mehr nachgefragt. Deshalb sollen auf den Heiligenäckern und dem Aufhausener Friendhof neue Anlagen entstehen. Das hat der Geislinger Gemeinderat in der neuen Version der Friedhofsatzung festgehalten.

Neu ist auch der Zusatz, dass Muslime ohne Sarg begraben werden dürfen. Das ist in Geislingen – wie in ganz Baden-Württemberg – eigentlich bereits seit 2014 möglich, stand bisher aber noch nicht in der Satzung.

