Aktion Bergfilm begeistert die Geislinger

Geislingen / Jürgen Wahr

Vom Marienplatz in München in 30 Tagen über die Bayerischen Voralpen, das Karwendel und die Zillertaler Alpen; weiter nach Südtirol in die Dolomiten, bis nach rund 550 Kilometern das Ziel erreicht ist: der Markusplatz von Venedig.

Von der Bergtour der beiden österreichischen Filmemacher und Bergfotografen Petra und Gerhard Zwerger-Schoner handelt der Film „Zu Fuß über die Alpen“, den das Geislinger Gloria Kino gestern in Kooperation mit der Geislinger Sektion des Deutschen Alpenvereins zeigte. Der Andrang war riesig, mehr als 350 Personen wollten den Bergfilm sehen.

Was dann über die Leinwand lief, beeindruckte die Zuschauer: Die Bergsteiger mussten an manchen Tagen bis zu 1500 Höhenmeter bewältigen, sie waren sieben bis acht Stunden unterwegs und mussten Wetterstürze über sich ergehen lassen – das erfordert außer einer guten Kondition und Bergerfahrung eine große Portion an Gelassenheit.

Familie stellt Radtour vor

Höhepunkte waren sicherlich der Wanderabschnitt durch das Schlauchkar im Karwendelgebiet, die Überschreitung des Sella­massivs, das sich im Zentrum der Dolomiten erhebt, und der ­Sonnenaufgang auf der Boè-Hütte in unmittelbarer Nähe des Gipfels. Der Nachspann des Films: „Der Weg ist das Ziel“ war passend.

Christa Wettengel aus Geislingen war von dem Film überaus begeistert. Die 77-jährige Seniorin schaut sich gerne Bergfilme an, auch wenn sie keine leidenschaftliche Wanderin ist.

Vor Filmbeginn stellte die Familie Mangold aus Böhmenkirch ihre Radtour von München nach Venedig vor. Wolfgang und Melanie Mangold und ihre drei Kinder von der Familiengruppe der Geislinger DAV-Sektion waren mit dem Fahrrad in zehn Tagen 466 Kilometer nach Italien gefahren – Zelt und weitere Ausrüstungsgegenstände inklusive. Selbst die damals fünfjährige Johanna habe die Fahrt gut gemeistert – wenn auch mitunter im Seilschlepp, sagte Vater Wolfgang stolz.