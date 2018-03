Service Beratung für ausländische Fachkräfte

Kreis Göppingen / swp

Der Welcome Service Region Stuttgart (WSRS) bietet eine regelmäßige Sprechstunde im Landkreis Göppingen an. Das kostenlose Informationsangebot richtet sich an internationale Fachkräfte, ihre Familienangehörigen und Studierende, die im Landkreis Göppingen leben und arbeiten wollen beziehungsweise kürzlich hierher gezogen sind und Unterstützung brauchen. Das teilt das Göppinger Landratsamt mit.

Die Sprechstunde ist ebenfalls für Unternehmen geöffnet: Kleine und mittelständische Unternehmen, die ausländische Fachkräfte beschäftigen (wollen), können sich beraten lassen. In Kooperation mit dem Landratsamt in Göppingen sind in diesem Jahr sechs Beratungstermine geplant. Die erste, kostenlose Beratung findet am Mittwoch, dem 28. März, von 9 bis 13 Uhr im Landratsamt Göppingen, Lorcher Straße 6, 73033 Göppingen, Erdgeschoss E71/Woelffle-Zimmer, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ansprechpartnerin ist Elina Jonitz (E-Mail: elina.jonitz@region-stuttgart.de). Weitere Termine sind der 9. Mai, der 13. Juni, der 18. Juli sowie der 25. Juli, jeweils von 9 bis 13 Uhr.

Die Veranstaltung „Migrantinnen spezial – Beruflicher (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt der Region/Women‘s special – career start, workplace re-entry and programs for female professionals“, findet im Göppinger Landratsamt im Raum E 16 (Helfensteinsaal) am 14. November und 12. Dezember, jeweils von 9 bis 13 Uhr statt.

Die Beraterinnen des WSRS bieten Gespräche auf Deutsch, Englisch und Italienisch an, weitere Sprachen können bei Bedarf angefragt werden: Es werden umfassende Hilfestellungen zu sämtlichen Fragen rund um das Ankommen, Leben und Arbeiten im Landkreis Göppingen gegeben, heißt es in der Pressemitteilung der Landkreisverwaltung. Dazu gehören die Bereiche Deutsch lernen, Arbeitssuche, Anerkennung ausländischer Schul- und Berufsabschlüsse, Aufenthalt, Ausbildung, Studium und Wohnen. Unternehmen erhalten Unterstützung bei der Rekrutierung und Integration ausländischer Fach­­-

kräfte sowie beim Auf- und Ausbau einer Willkommenskultur.

Info Ansprechpartner: Büro für Kreis­entwicklung und Kommunikation; Wirtschaftsförderung Alexander Fromm ☎ (07161) 202-10 09; Fax: 07161 202-1091; E-Mail: a.fromm@landkreis-goeppingen.de. Weitere Informationen zum Beratungsangebot gibt es auch online unter www.landkreis-goeppingen.de