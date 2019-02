Schule PCP-Belastung muss auf Dauer sinken

Geislingen / Stefanie Schmidt

In den Sommerferien beginnt die Sanierung von Pestalozzischule und Stadtbad­turnhalle. Das Ziel: Die Schadstoffbelastung soll auf Dauer sinken.

Nun steht fest, wie die Stadt das Problem der mit Schadstoffen belasteten Luft in der Geislinger Stadtbadturnhalle und der Pestalozzischule in den Griff bekommen will: Die mit dem Fungizid PCP behandelten Holzdecken und Wandverkleidungen in beiden Gebäuden werden in den Sommerferien entfernt. Dies kündigte Stadtbauamtsleiter Karl Vogelmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung an.

Gesundheitsamt drängt auf langfristige Lösung

Die Werte lagen in der Schule bei 0,1 bis 0,4 Mikrogramm pro Kubikmeter Raumluft, in der Stadtbadturnhalle im Schnitt bei 0,2 Mikrogramm, erläutert Vogelmann auf Nachfrage der GZ. Der von der Stadt hinzugezogene Gutachter halte die Werte zwar „nicht für kritisch“, das Gesundheitsamt dränge aber darauf, die Schadstoffbelastung langfristig unter 0,1 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zu halten. In der Pestalozzischule soll mit der Entfernung der Holzelemente in den Klassenzimmern und im Flur gleichzeitig der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht werden.

Belastung in Turnhalle immer noch zu hoch

Auch in der Stadtbadturnhalle, in der der Sportunterricht des Helfenstein-Gymnasiums stattfindet, wird auf Anraten des Gesundheitsamt das Holz an Decke und Wänden in den großen Ferien entfernt. Vor zehn Jahren, als das PCP-Problem in der Halle zuletzt diskutiert wurde, habe die Behörde noch keine Notwendigkeit für eine Sanierung gesehen, erläutert Vogelmann. „Seither haben sich die Schadstoffe aber nicht so abgebaut wie prognostiziert.“

Mehr über die PCP-Problematik lesen Sie morgen (5. Februar) in der GEISLINGER ZEITUNG und im E-Paper.