Geislingen-Türkheim In Türkheim wird prächtig gefeiert

In Türkheim wird prächtig gefeiert

Die Sängerin Isabell Plaue begeistert die Gäste in Türkheim mit einer Helene-Fischer-Show. © Foto: Michael Rahnefeld

Geislingen-Türkheim / Von Michael Rahnefeld

In Türkheim wird das zehnjährige Bestehen des Stiftungsfonds in fröhlicher und unterhaltsamer Weise gewürdigt. Die Dorfgemeinschaft lebt.

Dass man in Türkheim prächtig zu feiern versteht, das weiß man spätestens seit 2007. Schon damals hat sich die Dorfgemeinschaft mächtig ins Zeug gelegt und ein Dorfjubiläum zu 900 Jahren Türkheim präsentiert, von dem man noch heute spricht. Die Früchte dieses Festes ernten die „Älbler aus Leidenschaft“, wie sie sich selbst nennen, noch heute. In Form eines Stiftungsfonds, der aus den Erlösen der Jubiläumsfeier 2008 gegründet wurde. Jetzt ist dieser Fonds, der in die Bürgerstiftung Geislingen integriert wurde, bereits zehn Jahre alt, und der runde Geburtstag war erneut Anlass zu einer Feier.

Ein bunter, völlig zwangloser Abend mit viel Programm ging im Gemeinschaftshaus am Freitag im wahrsten Wortsinn über die Bühne (wir berichteten bereits am Montag kurz). Das Tolle daran: Die Dorfgemeinschaft hatte wieder gemeinsam angepackt. Mit einem gut gemachten Kurzvideo aus dem Tonstudio Proton von Matthias Fischer wurde die Entstehung dieses Stiftungsfonds, dessen Kapital sich in zehn Jahren verdoppelt hat, und Wirken dieser Stiftung visuell ansprechend und informativ aufbereitet.

Zuvor hatte bereits Ortsvorsteher Heinz Mekle die Gäste im fast voll besetzten Saal begrüßt, darunter auch Geislingens OB Frank Dehmer und den Vorsitzenden der Geislinger Bürgerstiftung Dr. Rainer Welte. Die beiden würdigten in kurzen Redebeiträgen das Engagement im Stadtbezirk und den Segen dieser Bürgerstiftung. „Das Geld soll in Türkheim Gutes tun“, sagte Dehmer und ging dabei auf die Schwierigkeiten heutiger Stiftungen ein, die durch das niedrige Zinsniveau kaum noch Kapitalrenditen erwirtschaften. Dem könne nur begegnet werden, so der Tipp des Stadtoberhaupts, indem eben sukzessive das Kapital erhöht und zugestiftet werde. Mit gutem Vorbild ging der OB voran und übergab für die große Spendenurne aus privatem Geldbeutel 100 Euro.

1,2 Millionen Stiftungskapital

Welte sprach den Türkheimern zunächst ein Kompliment dafür aus, was sie mit dieser Feier wieder auf die Beine gestellt hatten, denn fast jeder Verein und jede Gruppierung im Flecken hatte sich an diesem Abend wieder eingebracht. Welte zeichnete dann die Geschichte der Geislinger Bürgerstiftung nach, die bereits 2006 entstanden ist und mittlerweile, einschließlich des Stiftungsfonds Türkheim, über 1,2 Millionen Stiftungskapital verfügt. „Das ist eine Riesensumme“, sagte Welte. Jedes Jahr werde darüber diskutiert, wie dieses Geld möglichst gewinnbringend angelegt werden könne, wobei aber jeder Art von Risiko eine Absage erteilt werde. Man warte lieber ab, bis sich der Zinsmarkt verbessere und gebe sich bescheiden. 120 000 Euro aus den Erträgen dieses Geldes wurden in der Vergangenheit bereits verteilt, um sorgfältig ausgewählte Projekte im Geislinger Stadtgebiet zu unterstützen. Bei der Verwendung dieser Erträge wird Türkheim immer auch mit dem Erlös aus seinem Stiftungsfonds bedacht. So wurde mit Fördergeldern die Kirchenrenovierung unterstützt, es wurde ins Feuerwehrgerätehaus investiert, ein körperbehinderter junger Mann wurde mit Trainingsgeräten unterstützt, ein Integrationsprojekt gefördert und, und und ...

Begeisterung wecken

„Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer“. Dieses Zitat des französischen Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry (Der kleine Prinz) stellte der Ortsvorsteher seiner kurzen Rede voran, bei der er die Geschichte und die Ideen der Stiftungsbewegung beschrieb. „Sie vereinen Menschen die gestalten wollen“, sagte er, wobei es zu Investionen für ein gesellschaftliches Miteinander, mit Geld, Zeit und Ideen käme. Dass dies offenbar in Türkheim gut gelungen ist und auch mit kleinen Beträgen funktioniert, macht Mekle besonders stolz. Er wünscht sich jedenfalls noch viele „beherzte Bürgerstifter, die an diesem Strang mitziehen“.

Das Feuer weitergeben

Für den Kirchengemeinderat würdigte Dorothea von Lünenschloß in einem sehr nachdenklichen Grußwort Tradition, Gemeinschaft und Engagement im Dorfleben unter dem Motto „suchet der Stadt Bestes“. Tradition sei das Weitergeben des Feuers, nicht das Anbeten der Asche, brachte sie es auf den Punkt, die sich auch davon begeistern lässt, was Menschen auf die Beine stelllen.

Von Letzterem bekamen die Gäste im Saal eine Kostprobe mit Musikbeiträgen des Posaunenchores, des Ortschaftsrates, des Sängerbundes und einem viel bejubelten Tanzauftritt der „Kandlfurzer“, hinter denen sich die Sportgruppe Volleyball verbirgt. Zum Top Act des Abends wurde schließlich der Auftritt der Sängerin Isabell Plaue in ihrer einstündigen musikalischen Helene-Fischer-Show.

In der gedruckten Ausgabe der GZ und im E-Paper (23. Oktober) finden Sie noch einen Kommentar des Redaktionsleiters.