Konzert Beeindruckendes Repertoire

Von Julia Hagmeyer

Im Konzert „Jugend singt“ zeigt die Amadeus-Singschule unter der Leitung von Christel Wittmann am Sonntag einmal mehr ihr beeindruckendes künstlerisches Repertoire. Sie schlug einen Bogen von Kinderliedern aus deutschem Volksliedgut, über das Kunstlied der Romantik bis zu Auszügen aus Kantaten und Opern.

Zu Beginn des Konzerts sangen alle Mitglieder der Singschule gemeinsam mit dem Vorchor. Dreistimmig erklang der Kanon „Lasst uns fröhlich sein und lachen“, der ein Grundmotiv des Abends andeutete – die Vergänglichkeit des Menschen und seines Glücks. Kindgerecht und doch um daran zu wachsen, ermuntert die Weise, den Augenblick zu genießen. „Wenn ich ein Vöglein wär“ und „Schlaf, Kindlein, schlaf“ verzauberten das Publikum auf zeitlose Weise. Den Abschluss des Vorchor-Programms bildete das wiederum mehrstimmige „Abend wird es wieder“ mit seinen sanften Harmonien und stimmiger Klavierbegleitung. Es zeigte sich, wie gut die Vorchorkinder bereits ihre Stimme halten können.

Im Anschluss daran sang Johanna Bohnstengel, gerade frisch zum Gesangsstudium zugelassen, die Arie „L’espoir renaît dans mon âme“ aus der französischen Fassung der Oper „Orpheus und Euridike“ von Christoph Willibald Gluck. Bohnstengel bewegte sich vollkommen auf der Höhe der Musik. Ihre Stimme ist warm und voll auch in der Mittellage. Ausdrucksstark und dennoch beweglich nimmt sie sich der Partie an.

Ein kleiner Ausflug in die Romantik erfolgte mit dem Duett „Ich wollt‘, meine Lieb‘ ergösse sich“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, gesungen von Tina Arnold und Katharina Strehle. Mendelssohn unternimmt hier einen kleinen Ausflug in die Schwarze Romantik: Das Bild des lyrischen Ichs soll den Geliebten im Schlaf verfolgen. Katharina Strehle sang außerdem die Arie „Sento nel core“ von Alessandro Scarlatti und zeigte auch hier feines Einfühlungsvermögen in die Musik.

Mit drei vermeintlich schlichten Liedern aus Osteuropa begann der Hauptchor die Darbietung seines Könnens. Schlank und lebendig, dabei sauber intoniert erklang „Ging ein Mädchen Wasser holen“. Die osteuropäische Herkunft der Musik wurde vor allem bei „Sonne, geh nicht unter“ durch die für mitteleuropäische Ohren überraschenden Harmonien deutlich. „Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten“ aus der Kantate BWV 78 von Johannes Sebastian Bach war leicht genug, um die eilenden Schritte zu betonen und dabei doch präzise, wie es für das Barockwerk Bedingung ist.

Höhepunkt des Konzertes waren zwei Lieder aus der „Winterreise“ von Franz Schubert. Der Zyklus entstand nach Texten des Dichters Wilhelm Müller. Der Zyklus wird überall auf der Welt gesungen und präsentiert das deutsche Kunstlied auf der Höhe der Gattung. Das erste Lied des Zyklus „Gute Nacht“ ist ein variiertes Strophenlied. Sein Ausdruck ist melancholisch und getragen. „Der Leiermann“ als letztes Stück exemplarisch für die Gleichberechtigung der beiden Partner Gesang und Klavier. Die Klavierstimmer eröffnet die Stimmung und bereitet der Singstimme eine Plattform, die Geschichte zu erzählen, die von der Klavierstimme emotional begleitet wird.

Der jüngeren Vergangenheit widmeten sich die letzten beiden Stücke. „Der Mond im Wasser“, vertont von Kurt Boßler, wurde von einem Solistenensemble des Hauptchores gesungen und schildert die Jagd nach dem Unerreichbaren. „Der Maulbeerenbusch“ von Gunther Erdmann rundet als Tanzlied ganz im Hier und Jetzt das Konzert ab – alle Mitglieder der Singschule standen hier nochmals gemeinsam auf der Bühne.