An der Überkinger Straße in Geislingen entsteht ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Die GSW vermietet das Haus an die Lebenshilfe.

Die Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH (GSW) verwirklicht mit der Lebenshilfe Göppingen ein Projekt in Geislingen: An der Überkinger Straße, am ehemaligen Standort des Saalbaus, soll ein Wohnheim für Menschen mit geistigen beziehungsweise körperlichen Beeinträchtigungen entstehen.

Stationäre sowie ambulante Betreuung

Geplant sind 36 stationäre Wohnheimplätze in einem Neubau mit rund 2000 Quadratmetern Mietfläche. Zusätzlich wird es neun Appartements mit ambulantem Betreuungsangebot geben. „Unser Ziel ist es, Selbstständigkeit zu fördern und zu unterstützen so lange und so weit es geht“, erklärt Uwe Hartmann, Geschäftsführer der Lebenshilfe Göppingen. Das neue Wohnheim bringe außerdem mehr Privatsphäre für die Bewohner, und 13 Zimmer seien rollstuhlgerecht eingerichtet.

Wohnheim am Daimlerplatz wird aufgegeben

Die Bewohner aus der Einrichtung am Daimlerplatz werden in den Neubau umziehen, und es bleibt noch Freiraum für neue Bewohner. Das Wohnheim am Daimlerplatz wird die Lebenshilfe aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben, erklärt Hartmann.

Bau soll 2020 beginnen

Laut GSW-Geschäftsführer Hansjörg Hagmayer soll der Bau nächstes Jahr beginnen, spätestens Anfang 2022 soll das Wohnheim bezugsfertig sein.