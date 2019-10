Es kommt selten vor, dass so viele Zuhörer zu einer Gemeinderatssitzung kommen wie jetzt am Donnerstagabend im Bürgerzentrum. Die Sitzung wurde eigens wegen der erwarteten Besucherzahl in den Bürgersaal verlegt – etwa 30 Anwohner aus dem Gebiet Lautenbachstraße, Mühl­äckerstraße und Ave-Ma...