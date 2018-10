Türkheim Bald mehr Platz zum Spielen im Kindergarten

Stadt sucht nach Alternativen für die Erweiterung der Kita „Bunte Welt“

Die geplante Erweiterung der Kindertagesstätte „Bunte Welt“ in der Geislinger Parkstraße gestaltet sich nicht so einfach wie in Türkheim: Um mehr Platz zu schaffen, wollte man sich ursprünglich innerhalb des mehrstöckigen Gebäudes in der Parkstraße 2 ausdehnen, erklärt Stadtbauamtsleiter Karl Vogelmann. Momentan belegt der Kindergarten nur die Räume im Erdgeschoss. Ein solcher Ausbau würde laut Vogelmann zahlreiche teure Maßnahmen erfordern, zum Beispiel eine weitere Fluchttreppe aufgrund von Brandschutzauflagen sowie Maßnahmen für die Wasser- und Stromversorgung. Die ursprünglich angenommenen Investitionskosten (200 000 Euro) würden sich demnach auf mehr als das Doppelte erhöhen.

Der Gemeinderat beschloss daher in seiner jüngsten Sitzung, dass die Stadtverwaltung eine mobile Raumlösung, also Container, im Bereich der Oberen Stadt prüfen soll. Man muss laut Vogelmann unter anderem in Erfahrung bringen, welche Standards sich eigneten und in welcher Zeit sich diese Variante umsetzen ließe. Das Thema werde im November wieder im Gemeinderat behandelt.