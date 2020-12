Seit Jahren klagen Autofahrer über die immer wieder stark verschmutzte B466 im Bereich des Steinbruchs der Firma Wager-Fischer in Böhmenkirch. Nun scheint eine dauerhafte Lösung des Problems in Sicht: Am Dienstag haben Vertreter von Behörden bei einem Vor-Ort-Termin ihre Zustimmung zur Einricht...