Seit einigen Tagen rollt der Verkehr über die zurückgebaute Bundesstraße zwischen Gingen und Süßen. Am Dienstag, 29. Oktober, sind am neu geschaffenen Kreisverkehr bei der Einfahrt zur Brückenstraße vom Regierungspräsidium erneut Asphaltarbeiten angesetzt, um Unebenheiten auszugleichen. Deshalb muss die B 10 zwischen dem Kreisel und Ortsanfang Gingen (Höhe Friedhof) in beiden Richtungen gesperrt werden. Die Arbeiten gehen von etwa 9 bis 17 Uhr.

